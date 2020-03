Otro mundo: ¡un neuquino en una aldea de África!

José Massabó, veterinario de la ciudad de Neuquén, estuvo dos meses conviviendo como voluntario en dos pequeñas aldeas internadas en plena selva de Tanzania. En esos lugares, adonde no hay calles ni servicios públicos, “no hay pobreza, porque tienen lo esencial para vivir, sin tecnología y con una organización donde el hombre es el centro de atención de las mujeres y los niños”, relató por AM 550 y 24/7 Noticias,

Al avanzar la pandemia de coronavirus, tuvo que regresar “pero cuando todo esto pase, volveré a ese lugar porque me marcó para siempre esa cultura y ese afecto” de la población, indicó en su diálogo en el programa "Viaje al puerto de la noche".

El profesional neuquino tenía previsto realizar durante todo el año el recorrido por los lugares menos conocidos de Africa mediante el voluntariado. En el caso de las aldeas llamadas Kidatu y Mbingu, el intercambio incluyó su trabajo como maestro de educación física, asesoramientos espontáneos en veterinaria y el alojamiento con una familia del lugar “con tres comidas diarias”, remarcó.

Entre los usos y costumbres que más le llamaron la atención mencionó que “los niños y adultos se rapan la cabeza, permanentemente; la base de la alimentación es la mandioca, el arroz, algunos otros vegetales y rara vez algo de carne, que puede ser pollo o cerdo; que llevan la música en el cuerpo y eso se ve en las ceremonias religiosas, donde dan rienda suelta a su ritmo y sus creencias”. También se encontró con la costumbre de realizar entierros de familiares en los patios de las viviendas y la atención permanente al hombre, tanto de mujeres como de los niños, en una estructura patriarcal muy rígida.

“Los niños y niñas se me acercaban, me tomaban de la mano para caminar, con esa misma mano que me tomaban, la pasaban por su cuello y se abrazaban, son una entrega y demanda de afecto que no se puede explicar con palabras…” relató Massabó recordando su contacto con la infancia de esos lugares perdidos en la selva. Y dejó nuevamente en claro: “escucho que dicen ´qué pobreza´ y no es así. Viven felices sin tecnología, tienen lo básico para comer y vestirse, son simples en la resolución de sus problemas. Salvo cuestiones como el patriarcado u otras, donde nosotros hemos evolucionado, veo a esas poblaciones sin pobreza y con lo necesario para vivir”.