En un sábado plagado de fútbol por la 5ª fecha del Clausura 2025, Platense y San Lorenzo abrirán la programación del día en la cancha del último campeón desde las 14:15 con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de Espn Premium.

El duelo de la zona A representa un desafío para ambos equipos porque mientras el dueño de casa todavía no ha ganado bajo la conducción de Cristian González, sí viene de sumar tres empates de manera consecutiva. Los chicos del Cuervo, de la mano de Damián Ayude, suman 8 unidades y se perfilan para pelear un lugar en la próxima Copa Libertadores, algo que sería realmente una proeza con el presente institucional que viven los del Bajo Flores.

Ninguno de los entrenadores ha confirmado la formación titular, en el visitante, que será acompañado por su público, se perfilan dos modificaciones obligadas por lesiones, y la apuesta se dirige al propio semillero.

El estadio Vicente López recibirá público visitante después de 10 años, por primera vez desde que el Marrón regresó a la máxima categoría.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Tomás Silva; Guido Mainero, Leonel Picco, Franco Baldassarra y Franco Zapiola; Vicente Taborda y Ronaldo Martínez. DT: Cristián González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhoan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Francisco Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.