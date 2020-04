El drama de los crianceros: Sus animales se mueren de hambre

En medio del aislamiento social obligatorio por coronavirus, más de 150 crianceros del barrio Colonia Nueva Esperanza de Neuquén capital piden ayuda para poder alimentar a sus animales porque se les están murieron de hambre.

En la mañana del lunes por AM 550 La primera, Jorge García explicaba que cuenta con 60 chanchas y 80 lechones, con los que trabaja y produce día a día para poder alimentarse y traer dinero a la casa. Sin embargo, en medio del desarraigo de la crisis económica que se aflora en plena pandemia tanto él como muchos productores del barrio no cuentan con la comida suficiente para mantener con vida a los animales y desde el estado no los ayudan.

“Nos mandaron dos bolsas de maíz por productor, necesitamos cuatro bolsas por día para las chanchas. Tenemos que cocinar grasa y harina en mi casa para que coman algo"

Para poder subsistir cada semana, Juan contó que se ayudan entre los vecinos y no descartan salir a realizar otras actividades para conseguir la plata. “Nosotros juntamos cartones, bronce, hierro para venderlo y comprar el alimento”; detallaba.

Agregó también que entre todos los crianceros enviaron notas, fotos y videos a funcionarios para alertar de la situación crítica que atraviesan pero todavía no obtuvieron respuestas. “Cada vez los tenemos más delgado a los animales, dieron la mano donde no la tenían que dar"; finalizó.