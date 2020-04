“Los bancos estatales deberían ofrecer créditos a tasa cero”

Edgardo Presas es dueño de una chocolatería en Cutral Co, Piuke Nita. No tiene empleados a cargo, es un rubro limitado y estacional y que puede hacer hacer delivery, en este contexto de pandemia. Esta semana inició los trámites para acceder a uno de los créditos que ofrece el estado neuquino para ayudar a las pequeñas empresas. Este es su testimonio.

“Tomé el crédito, me comuniqué con la gente del IADEP, ofrecían un crédito con un monto máximo de 150 mil pesos a una tasa del 12% anual, que realmente es baja pero como única respuesta, me ofrecieron 65 mil pesos. Agradezco la ayuda pero es un monto que no me alcanza”, contó el comerciante. Y a partir de su experiencia, comentó que para este escenario, donde la crisis deviene de un factor externo, cobrar interés en un crédito no deja de responder al esquema financiero tradicional.

“Creo que de entrada hay algo que está mal: el Gobierno debería bajar un lineamiento, por lo menos los bancos estatales y ofrecer créditos a tasa cero. Estamos hablando de una crisis que involucra al sector empresarial, entonces empezar a hablar de tasas, a veces se dice de créditos blandos -de tasas del 24 o 25% en los bancos- estamos hablando de un interés que tenemos que afrontar y luego devolver. Es decir, devolver lo que nos prestaron. Y otra cosa que veo mal es la cuestión de la papelería. Incurren en la burocracia y me parece que tampoco es la idea en medio de esta crisis”, opinó Presas.

Escuchá la nota en 24/7 Noticias: