Cómo se sostienen a diario las familias que perdieron sus ingresos

Atravesando la pandemia y considerada una zona de riesgo, la ciudad de Cipolletti deja al descubierto cada vez más las necesidades de la gente. Desde el inicio de esta cuarentena se perdieron las fuentes de ingresos económicos (formales e informales), y comprar alimentos, medicación y pañales en estos días es inaccesible para muchas familias.

Daniela y su marido, que también perdieron sus trabajos, se mantienen día a día vendiendo pizzas desde su casa, este es un pequeño emprendimiento que les permite subsistir; y si bien lo hacen, y tratan de ayudar a los demás desde hace tiempo, desde aquel 20 de marzo los pedidos de la gente se multiplicaron considerablemente.

No hay una zona específica de la ciudad que Daniela pueda señalar como la más necesitada, ella menciona que la demanda es en general “hasta personas que tenían un pasar muy bueno económico, de repente se quedaron sin trabajo y sin poder comer”.

“La gente se abre con nosotros, nos cuentan sus historias y es imposible no poder involucrarse, eso se complica a veces porque me trae angustias grandes y mis hijos ven como me afecta, pero es inevitable” relata la mujer que tiene dos hijos de 12 y 14 años.

Muchas personas sienten vergüenza de pedir ayuda, pero, sin alternativa, buscan a Daniela y con ella esta cadena solidaria comienza a funcionar. Muchos más vecinos sin preguntar entienden la situación y responden de inmediato a los pedidos que publica en su cuenta de Facebook.

Ella misma, sorprendida, contó que una vecina necesitaba medicación de 9 mil pesos. En menos de dos días la gente respondió a ese pedido y logró juntar 11 mil pesos, también mamás que necesitan para sus bebés leche que tienen un costo aproximado de 900 pesos, y que rápidamente aparecen las donaciones al igual que las donaciones de pañales y alimentos.

Este equipo conformado por Daniela Verdugo y Daniel Delfino se maneja con transparencia. “Fotos no tenemos” dicen, “priorizamos la comodidad y reservamos la identidad de las personas, a algunas les da vergüenza y afirman no haber pasado nunca por ésta situación, y optamos por pedir números de teléfono a las personas que donan y a las que se ayuda, para que haya más transparencia y una vez que reciban los alimentos, medicamentos, ropa o lo que sea donado se envíen fotos por WhatsApp confirmando que su donación llego completa y bien”.

Para quienes quieran sumarse a esta cadena solidaria pueden comunicarse con Daniela al 299 4294918, lo que más está necesitando la gente es alimentos, no solo no perecederos, frescos también, verduras y frutas, carnes, galletitas y leche para los niños, pañales de todos los talles, ahora ropa de abrigo y artículos de higiene personal.