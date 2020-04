Denuncian que no hay un lineamiento claro desde Salud

Mediante una carta abierta los trabajadores de la salud manifestaron que faltan de insumos y elementos de protección para evitar contagios internos, como así también se mostraron preocupados por la falta de información desde el ministerio de Salud provincial.

“Estuvimos viendo en los últimos días como los hospitales se han convertido en focos infecciosos” dijo en AM 550 la bioquímica Daniela Rojas, y si bien la situación está calma, la flexibilización de la cuarentena generará más movimiento y empezarán a aparecer “indefectiblemente los casos positivos, estamos como en el ojo de una tormenta”.

También agregó que este “periodo de calma, será útil para aprender de los errores que tuvimos" y exigir que les garanticen los equipos de protección para todos los sectores “sin discriminación y también para que tengamos el recurso humano para enfrentar la pandemia”.

Rojas remarcó que el hospital tiene un sector para inaugurar, donde se instalaron más camas, pero necesitarán también más personal como vienen solicitando desde hace tiempo, “este déficit no es de la pandemia sino que es producto de un vaciamiento de muchos años de la salud pública” manifestó.

Lo que también denuncian es una falta de planificación desde el Ministerio de Salud provincial, “nosotros nos enteramos que Zapala iba a ser receptor de casos críticos de coronavirus, cuando en los medios salió la ministra Peve con este caso de Cutral Co que fue trasladado a nuestra ciudad, quiere decir que no se planificó cómo íbamos a actuar frente a esta situación”.

La bioquímica del hospital de Zapala manifestó que no tenían claros los protocolos y que hubo trabajadores expuestos que atravesaron momentos de “miedo y estrés”, que se podrían haber evitado. Contó que el primer caso positivo que ellos atendieron no ingresó como un caso sospechoso y que los profesionales estuvieron expuestos, por lo que desde ese momento utilizan todos los elementos de protección personal, pero que estos no están garantizados desde el gobierno sino que algunos profesionales deben comprárselos.

La nota presentada por los trabajadores del hospital “exige a la Dirección para que se traten los temas planteados y se desmienta que en la provincia está todo bien”, Rojas considera que hay un "déficit" en la bajada de información del Comité de Crisis hacia el personal.

Finalmente otro de los puntos que remarcó Rojas es que están agradecidos por el reconocimiento de la gente, y por los aplausos, pero “somos trabajadores y no podemos aceptar una rebaja salarial en este momento”, tal como manifiestan en el carta abierta sostuvo que “no queremos ser la variable de ajuste, mucho menos quienes paguemos esta crisis a la que no han arrastrado”.