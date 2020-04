Juego peligroso en el techo de un hogar para niños judicializados

En plena cuarentena nos hemos encontrado con situaciones de toda índole, como vecinos rompiendo el aislamiento ya sea por pasear en auto o ir en familia al supermercado. Sin embargo, la imagen más preocupante y peligrosa es la que nos llegó a esta redacción por parte de un vecino del oeste capitalino: chicos jugando en el techo del Hogar Nuestra Señora de la Misericordia, ubicado en calle Manuel Rodríguez y Belgrano.

En la institución residen trece menores entre niños y niñas judicializados, durante el proceso judicial permanecen allí bajo la custodia de voluntarios, un párroco y monjas. Desde el hogar no tuvimos respuesta a la hora de comunicar dicha situación.

Con respecto a lo vivido, el vecino que grabó la secuencia desde su vehículo con enojo sostuvo que "no se trata de que estemos en cuarentena y necesitan tomar aire, esto pasa todos los días. No hay control alguno". Además, manifestó su preocupación teniendo en cuenta que el techo de una vivienda no "es un lugar seguro para divertirse. Si se llegan a caer ¿quién se hace responsable?"