Cómo funcionan los servicios este Día del Trabajador

A las medidas que ya tomó Neuquén como parte del aislamiento decretado para limitar los contagios de coronavirus, este 1 de mayo se le suman excepciones por el feriado del Día del Trabajador.

Desde el Centro de Empleados de Comercio informaron que no estarán abiertos los supermercados, híper, mayoristas o grandes superficies dedicadas a la venta de materiales de construcción por adhesión de los trabajadores al feriado.

El transporte público en la ciudad de Neuquén, será como el de un feriado, por lo tanto, funciona una unidad por línea.

La Municipalidad de Neuquén informó que este viernes no habrá recolección de residuos domiciliarios, por lo que se les solicitó a los vecinos que saquen sus bolsas esta noche, porque el servicio se retoma el sábado.

Tampoco habrá barrido de calles, ni abren sus puertas los centros de transferencia que fueron habilitados.

Por último, a pesar que todavía la municipalidad no ha brindado información oficial sobre el SAEM, el Centro de Empleados de Comercio, dio a conocer que la Justicia consideró que la actividad no estaba exceptuada y los inspectores tienen que hacer la cuarentena, por lo que no se debería cobrar el estacionamiento medido mientras dura el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Nación.