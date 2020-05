Funcionaria municipal denunció ante el INADI al diputado Sánchez

La subsecretaria de las Mujeres del municipio capitalino, Alejandra Oerhens, denunció al diputado nacional de Neuquén, Francisco Sánchez, ante el Instituto Nacional de Discriminación (INADI), por declaraciones que hizo en relación a la Ley Micaela, después de la jornada de capacitación que se realizó, de manera virtual, en la Cámara de Diputados.

Oerhens representa en el gobierno municipal capitalino al sector político que lidera el legislador provincial Mariano Mansilla (UNE). Sánchez, en cambio, está alineado, desde el PRO, con Juntos por el Cambio.

Sánchez había tildado de “berreta” la Ley Micaela, anticipado que propondría derogar esa norma, y después también se había expresado en contra del INADI, al argumentar que le salía caro al Estado y es, prácticamente, una inutilidad en cuanto al servicio que presta.

El texto de la denuncia contra Sánchez, dice lo siguiente:

La Subsecretaria de la Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, formula denuncia contra el Sr. Francisco Sánchez por los dichos vertidos en red social, atento a que consideramos un acto de discriminación hacia el colectivo feminista, puesto que tildar de berreta no hace más que descalificar movimientos de mujeres que hace años luchan contra cualquier forma de discriminación.



Los desafortunados dichos, denotan cierto descrédito o burla hacia una ley, que tiene como objetivo capacitar en la temática de género y violencia contra las mujeres, justamente para que personas como el Diputado Sánchez, adquieran o amplíen su perspectiva, hacia una realidad que muchos no pueden ver: la violencia contra las mujeres es un problema grave, y que requiere especial atención en cuanto políticas públicas. Pensar derogar una ley que promueve una capacitación en la temática eso es absurdo.



Señalar de "berretas" a grupos feministas no hace más que estereotipar con connotaciones negativas a los mismos, que pueden dar lugar a actos discriminatorios, sumado al lenguaje sexista utilizado para referirse a la Ley Micaela demuestra además la ausencia de empatía ante las problemáticas que viven las mujeres.



Que resulta procedente la presente denuncia dentro del marco de la Ley 26485, "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", toda vez que su Art. 4 señala: "Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón".



Asimismo, el Art. 6 refiere las modalidades o formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos, asi el inc. b) establece como "violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley.



Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil". Puede disentir con el espíritu de una ley, pero de ahí a descalificar al feminismo, justamente en el contexto en la cual se encontraba, capacitación de la ley Micaela, vislumbra que el objetivo de la ley en cuestión es sumamente necesaria, puesto que la falta de perspectiva de género, en personas como el Sr. Sánchez que ocupan cargos dentro de los tres poderes del estado, pueden traer consecuencias perjudiciales a la sociedad.



Por todo lo expuesto, solicito se me tenga por presentada, en el carácter invocado y se haga lugar a la denuncia con las sanciones que por ley correspondan."