Les "llueve el departamento" desde hace tres años

El "quedate en casa", que viene resonando hace más de 60 días en toda la Argentina, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus, no resulta posible en algunas familias. Así es el caso de Valeria Solano de Cipolleti. Hace tres años que viven en una inundación permanente en su departamento: "Nos llueve el techo constantemente, no podemos vivir así", manifestó la indignada la mujer a la redacción de mejorinformado.com

Valeria vive en el barrio Zona del Trabajo hace 15 años que habita junto a su marido Claudio y sus dos hijas; Rocío de 13 y Elais de 18 años en el primer piso de un edificio en calle Castello 1298: "Somos propietarios, lo adquirimos a través del IPPV (Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda), ya lo estamos por terminar de pagar. Vivimos una pesadilla con los inquilinos de arriba, hace más de 3 años que nos llueve el techo, las paredes, salta la pintura y así no podemos habitar el lugar, menos con la cuarentena, que es donde más higiene debe haber", manifestó con bronca la vecina.

La gran pérdida del segundo piso provoca que su vivienda se este deteriorando a tal punto que no pueden utilizar algunos sectores como la cocina y el dormitorio: "Duermo hace tres semanas en un colchón en el comedor por mis problemas respiratorios, sufro de asma desde chica y la humedad no me deja respirar".

En el video e imágenes enviadas por la damnificada, se puede observar la cantidad de humedad en los techos que provoca hongos y además, hace tiempo que sufren la invasión de cucarachas.

No obstante, el agua cae en las tomas de corriente, situación que podría provocar un corto circuito o sin ir más lejos un posible incendio. La familia hizo las denuncias correspondientes y pidieron urgente intervención de la justicia: "Por la pandemia no tengo respuestas, esto es muy grave, no se puede vivir así, ya no sabemos qué hacer, todos se lavan las manos", cerró indignada.