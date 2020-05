Denunció violencia de género y la excluyen del hogar

Una mujer y su hija, que denunciaron ser víctimas de violencia de género, fueron excluidas del hogar por el fallo de un Juez de Familia de Cipolletti que despertó fuertes críticas, en especial por parte de organizaciones feministas.

De acuerdo con una publicación de la agencia de noticias ADNRionegro, el juez de Familia Jorge Benatti ordenó la exclusión del hogar de una mujer, identificada como Benedicta Parra, y de su hija, tras haber denunciado a su ex pareja por violencia de género. La mujer está distanciada desde hace 13 años del hombre, aunque comparten el mismo domicilio.

Desde el colectivo “La Revuelta” dijeron sin eufemismos que el fallo de Benatti “es machista”, porque “no hubo perspectiva de género y está dejando en la calle a dos víctimas de violencia de género”.

El caso es que Parra denunció varias veces al hombre que convive con ellas. Si bien dejaron de ser pareja hace 13 años, en 2012 firmaron un acuerdo para que la mujer y su hija y el hombre puedan convivir en el mismo domicilio y así él podía mantener su taller mecánico.

El abogado de Parra, Martín Palumbo, explicó que en febrero pasado la mujer radicó una nueva denuncia por violencia machista. “La Justicia no aplicó la perspectiva de género y falló en contra de las víctimas. El juez de Familia dictaminó que la mujer debía abandonar el inmueble que habita hace 34 años y le dieron tiempo hasta el 11 de abril pasado. Presentamos apelaciones, pero la revisión fue negada, y se exigía que abandonen su hogar en medio de una situación de pandemia obligatoria. Es una resolución inexplicable”, señaló.

La mujer es oriunda de Cinco Saltos y no tienen dónde ir, y si se hace efectiva la exclusión del hogar quedaría en la calle, informó.

“Estamos esperando que se nos autorice una audiencia para poder rever el fallo. Explicamos que por la crisis sanitaria y el aislamiento obligatorio no puede trasladarse, y el juez dijo que su caso es una excepción porque están prohibidos los desalojos, pero no las exclusiones. Es inexplicable porque la mujer queda en situación de calle y se pone en riesgo su salud. Además, cuando se requirió en su momento que el hombre acredite el inmueble, no lo hizo. Lo grave es querer solucionar un problema de violencia de género con una cuestión dominial”, criticó el letrado.

El viernes la mujer fue notificada de que se ordenaba el desalojo en un plazo de 48 horas.