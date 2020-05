Koopmann repudió lo ocurrido en Melipal en plena cuarentena

El vicegobernador de Neuquén, Marcos Koopmann, rechazó y expresó su repudio por lo ocurrido en el barrio Melipal, de la capital neuquina, sector en el que funcionaba un carrito de venta de comida, hasta avanzada la madrugada, sin que nadie lo denunciara, en plena cuarentena.

El hecho fue publicado por Mejor Informado, y a partir de allí las autoridades actuaron rápidamente. Hicieron un allanamiento y clausuraron el lugar.

“Tendrán que dar las explicaciones respectivas de lo que está pasando, porque no se puede, porque estamos exigiendo a todos que cumplamos normas de seguridad, higiene, de sanidad, sanitarias. Que esté pasando eso no es nada positivo, lo rechazo y lo repudio totalmente”, dijo Koopman, en declaraciones al programa La Primera Mañana, por AM 550 y 24/7 canal de noticias.

Antes que el vicegobernador, se expidió sobre el tema el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana del gobierno de la ciudad, Francisco Baggio, quien también repudió el hecho y advirtió que implica una alarma por la posibilidad de que tales lugares se conviertan en focos de propagación del coronavirus.

El tema impactó en una coyuntura muy singular, porque se conoció el mismo día en que los gobiernos de Neuquén y Río Negro decidieron cerrar la comunicación vial entre ambas provincias. Lo publicado por Mejor Informado revela que hay aspectos gruesos de la realidad cotidiana de la ciudad, que quedan por fuera de los estrictos controles sanitarios.