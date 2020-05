Volver a vender zapatos… un desafío en la pandemia

La cuarentena por coronavirus empieza, de a poco, a flexibilizarse y, desde el próximo lunes 11 de mayo, Neuquén entra en una nueva fase del aislamiento. Pese a que no está permitido la hora recreativa en la ciudad, serán seis las nuevas actividades que comenzarán a funcionar bajo la modalidad “take away”, es decir, el retiro del producto en la puerta del local, sin ingreso al mismo.

Productos informáticos, bazar y menaje, papelería y librería, jugueterías, salones de peluquerías y zapaterías e indumentaria podrán desde el lunes, y de lunes a viernes de 14 a 19 y sábados de 9 a 14, adoptar la modalidad “Take Away” que se complementa a la ya instalada “delivery”.

Jorge es dueño de una zapatería ubicada en calle Godoy al 380 y, como otros comerciantes, se prepara para adoptar a partir del lunes, la nueva modalidad autorizada por el gobierno provincial para reactivar el funcionamiento de un rubro paralizado, como tantos otros, desde el pasado 20 de marzo.

Aunque algunos creen que esta flexibilización es un "alivio al bolsillo" no lo es para él: “No estamos aliviados para nada. Una de las razones es el horario de 14 a 19, un horario en el que no anda nadie. Y, que el rubro calzado atienda en la vereda no va a funcionar. El calzado hay que elegirlo y probarlo. Es muy difícil trabajar así, pero antes que nada hay que tomarlo igual”, dijo en Cambio de Aire por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

Preocupado por la situación que viven los comerciantes, manifestó su malestar: “En calle Godoy, a la mañana, es como un día normal. Tenemos bronca porque durante estos días estuvo todo abierto en la cuadra. Pinturerías, mercerías, ferreterías. Está todo abierto. Nosotros pareciéramos ser los demonios”.

Jorge que lleva 40 años en el rubro, reconoció que es una “actividad complicada y hoy no es prioridad comprar un zapato". "La temporada de invierno ya está perdida" y “posiblemente se pierda la de verano” dijo al medio.

“Hicimos las compras de calzado de invierno en febrero. Hay dos exposiciones para el año: una en febrero para invierno y otra en julio para el verano. Lo que compramos en febrero para el invierno no va a entrar porque las fábricas están cerradas y ya es tarde, y no mandaran lo que compramos y tampoco la recibiríamos porque se cortó el crédito con los fabricantes y es todo de contado contra reembolso. Y lo de verano, que la exposición se haría en julio, el modelaje y diseños no se están trabajando”, contó sobre cómo funciona durante el año la actividad.

Las ventas caen y las promociones, las ofertas y la creatividad de los comerciantes para surfear en un mar de obstáculos podrán "salvar el día". "El calzado se vende con precios de 6 meses atrás", adelantó Jorge quien, además, contó que “tomaremos todas las precauciones como lo hacen los que hoy tienen las puertas abiertas. Vamos a permitir dos personas a la vez” cuando el 18 de mayo abran las puertas con una atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringido y sujeto a un protocolo sanitario estricto.

Lo cierto es que la icnertumbre es mayor y el estrés como consecuencia de una economía paralizada tiene a los argentinos angustiados. “La crisis es peor que la del 2001” reconoció y contó que, si bien “veníamos de un par de años difíciles, muy difíciles” en diciembre pasado “se vendió mejor que en diciembre de 2017 y 2018, y que se veía mejorar la economía, pero todo se cayó a pedazos cuando llegó el coronavirus”.

Sin grandes esperanzas, pero con la ilusión de que todo se normalizará “cuando los chicos vuelvan a clases” hoy, Jorge se conforma con vender 10 pares de zapatos que le permitirán no atrasarse con facturas de servicios, ni el alquiler. “No pienso en crecer económicamente, pero no quiero generar deudas”, cerró.