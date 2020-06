Repostera tuvo pedidos de tortas para 60 personas

La nueva fase de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, definida como “distanciamiento social obligatorio”, permite la realización de reuniones sociales de no más de 10 personas. Sin embargo, una emprendedora dedicada a la repostería, denunció este miércoles que recibió pedidos de presupuestos para fiestas de entre “50 y 60 personas” previstas para este fin de semana.

En diálogo con AM550, Carolina explicó que desde hace dos años tiene un emprendimiento dedicado a las tortas y productos dulces para fiestas. “Hago repostería y postres para todo tipo de fiestas desde mi casa con mi familia”, destacó.

Luego comentó que “ayer me encontré con una seguidilla de llamados que me alarmaron, porque me están pidiendo presupuestos para fiestas de 50 o 60 personas; me sorprendió y además me genera miedo porque me da la sensación que la gente no toma conciencia de lo que está pasando, de la gravedad de lo que está pasando”.

“Todo esto me dejó muy mal, muy abatida, y la verdad es que no voy a ser partícipe de este tipo de cosas en esta época”, señaló.

“Entiendo que todos quieran ver a la familia, festejar un cumpleaños, pero realmente me preocupó porque creo que podemos hacer las cosas mal y volver todo para atrás y perjudicar a mucha gente que tiene que salir a buscar la plata todos los días, y sería triste que tengamos que volver atrás por la desesperación de esta gente por hacer este tipo de reuniones” , expresó.

Admitió que durante la cuarentena estuvo “trabajando medianamente normal” con algunos pedidos modestos, y que en esta circunstancia “pude haber hecho la vista gorda” y tomar los “nuevos pedidos”, pero –acotó- “la verdad que no comparto esto porque hay gente que parece no tomar conciencia de lo que se trata. Fijate lo que pasó en Necochea, una ciudad que no tuvo contagios en dos meses y el descontrol que se generó después de un baby shower”.

“Analicé todo esto y me dije: no voy a ser cómplice”, afirmó terminante.

Por último reveló que ante su rechazo a uno de los presupuestos, su interlocutor le dijo con desparpajo: “bajate del pony y haceme una torta para 50 personas”.