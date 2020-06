En Jacobacci los contagiados no quieren contar qué hicieron

En Jacobacci todo se sabe. Pero por el momento nada se puede confirmar más que integrantes de tres familias relacionadas se contagiaron de coronavirus, además de la novia de uno de las personas infectadas. La relación entre las familias existe y hubo contacto estrecho, pero el caso cero no se pude localizar por el estricto silencio que guardan todos los enfermos.

La principal forma de parar los contagios es individualizar a la persona enferma y de allí a sus contactos estrechos, aislarlos y esperar que tengan síntomas para hisoparlos y comprobar si fueron contagiados. Pero también es importante saber de dónde viene el virus. En un pueblo chico como Jacobacci, de menos de 7 mil habitantes parecería una tarea sencilla rastrearlo, pero si los pacientes e niegan a hablar todo se hace mucho más difícil.

El equipo de Salud del hospital local está haciendo esfuerzos importantes para poder dar con la persona que desencadenó el contagio de al menos 13 personas. Son todos integrantes de tres familias que tienen relación entre si y también está infectada la novia de uno de los pacientes positivos de covid-19. Pero al hacerles preguntas, se niegan a decir toda la verdad de donde estuvieron.

Hay un nexo en común entre todos, muchos de estos casos son familia"​​​​​​

Es un hecho que uno de los infectados estuvo en Roca hace pocos días. Distintas fuentes así lo manifiestan, pero los contagiados no lo quieren contar. No son claros los motivos por los que no se puede conocer con certeza quién fue o "a qué fue", como respondió una fuente consultada por MejorInforamdo.com.

"Hay un nexo en común entre todos, muchos de estos casos son familia", explicó la secretaria de Salud de la provincia, Mercedes Iberó en conferencia de prensa, pero nada dijo del origen del virus en la localidad.

Se calcula que en algún momento alguien quebrará el pacto de silencio. Será alguno de los pacientes quien confirme que uno de los contagiados estuvo en Roca la semana pasada, o también puede ser que quien hable sea alguno de los más de 50 contactos estrechos que se encuentran aislados. Las autoridades entienden que el miedo a contar no es sólo por ser señalados en el pueblo, sino que comience una investigación que determine a qué fue al Valle y dónde estuvo la persona que llevó el virus a la localidad.

Mientras se termina de dilucidar el misterio, desde el Municipio se tomaron medidas restrictivas para poder frenar la multiplicación del virus. El intendente Carlos Toro firmó una resolución en la que limita el horario de permanencia en las calles hasta las 20, se prohibieron las salidas recreativas, y se recomienda a la población que sólo salga de sus hogares "por cuestiones netamente esenciales e impostergables, con los recaudos sanitarios pertinentes". Estas medidas tienen vigencia hasta el próximo domingo 28.