En un mes, Neuquén duplicó los contagios por coronavirus

El brote iniciado en Balsa Las Perlas y que replicó en el Policlínico ADOS, llevó en casi un mes a una escalada de contagios: se pasó de 115 casos positivos -registrados hasta el 25 de mayo- a los actuales 310 que se informaron este sábado, por la noche. Sólo en las últimas 24 horas, se sumaron 12 positivos, de los cuales, 3 están vinculados al ADOS.

El foco está centrado en la ciudad de Neuquén. Por eso, este domingo habrá restricciones para la capital y también para las otras dos localidades que componen la zona metropolitana: Centenario y Plottier; sigue prohibida la circulación vehicular y las reuniones familiares; las salidas recreativas se permiten sólo hasta las 20 horas. Desde el lunes, sólo se habilitará circular desde las 8 a las 20 horas.

En el resto de la provincia, habrá festejos compartidos. “Con motivo de celebrarse el Día del Padre y considerando que gran parte de las localidades del interior no registran casos activos, se autorizó de manera excepcional la circulación y funcionamiento de comercios entre las 8 y las 23 horas. El gobierno provincial autorizó la ampliación excepcional del horario de circulación y funcionamiento comercial en localidades neuquinas que no tengan casos activos de COVID-19 al día de la fecha”, se informó desde Casa de Gobierno. En un comunicado, se puntualizó: “Esta medida de excepción considera que la gran mayoría de los departamentos y localidades de la Provincia del Neuquén no registran casos activos de COVID-19 actualmente, y han transcurrido varias semanas sin registrar nuevos casos sospechosos, lo que permite aseverar que reúnen condiciones epidemiológicas favorables y presentan una evaluación de riesgo bajo para la autorización de nuevas aperturas temporales de actividades que impliquen reunión de personas dentro de los límites establecidos en la normativa provincial y nacional”.

Los argumentos para dividir en dos la provincia, se volcaron este sábado, en el último parte del Comité de Emergencia: hay 310 casos confirmados, 9 fallecidos, 123 recuperados y hospitalizados/internados en sus domicilios, pero considerados activos, son 178.

Y lo que más preocupa es que hasta el momento, no se logró detener la curva ascendente del brote iniciado en el Policlínico ADOS con 5 casos, el 8 de junio y que ahora ya suma 50 positivos.

El registro es el siguiente:

20/06: 12 casos positivos. ●Una mujer de 33 años, un hombre de 35 años y una mujer de 35 años, todos de Neuquén capital, vinculados a la situación del ADOS. ● Una mujer de 49 años y un hombre de 50 años, de Neuquén capital, sobre los cuales se investiga su nexo epidemiológico. ● Una mujer de 46 años, una mujer de 30 años, una mujer de 45 años, un hombre de 34 años, una joven de 25 años y un hombre de 54 años, todos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. ● Un hombre de 49 años, de Neuquén capital, sobre el cual se investiga su nexo epidemiológico.

También se informó del fallecimiento de un hombre de 69 años, hipertenso, oriundo de Las Lajas (Paraje La Buitrera), quien estuvo 87 días internado. Fue el caso N°1 de Las Lajas. Es decir, la provincia ya lleva 9 decesos.

19/06: 18 casos positivos. ● Un hombre de 67 años de Cutral Co y una joven de 19 años, una joven de 19 años, una joven de 19 años, una mujer de 41 años, un hombre de 37 años, un hombre de 47 años, una mujer de 53 años, una mujer de 31 años, un hombre de 54 años, un adolescente de 15 años y un joven de 19, de Neuquén capital, todos contactos estrechos de casos confirmados. En la investigación del nexo epidemiológico, se confirmó que dos tienen vinculación con un caso confirmado del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia. ● Un adolescente de 16 años, un hombre de 32 años y una joven de 26, todos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. ● Un hombre de 33 años, de Centenario, vinculado a la situación del ADOS

También se informó el fallecimiento de una mujer de 89 años de Neuquén capital, vinculada al ADOS porque allí fue internada inicialmente, aunque su deceso se registró en una clínica privada.

18/06: 20 casos confirmados. ● Un joven de 24 años, de Centenario, y una joven de 27 años, una joven de 21 años, una mujer de 58 años, una mujer de 51 años, un hombre de 53 años y un hombre de 25 años, oriundos de Neuquén capital. Todos contactos estrechos de casos confirmados. ● Un hombre de 87 años, de Neuquén capital, sobre el cual se investiga su nexo epidemiológico. ● Una joven de 29 años, de Neuquén capital, y una mujer de 75 años, de Cutral Co, ambas vinculadas con la situación del ADOS. ● Un hombre de 52 años, un joven de 24 años, un joven de 19 años, una joven de 23 años, una mujer de 48 años, un joven de 29 años, un hombre de 36 años y una mujer de 38 años, todos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados.● Una mujer de 35 años y un hombre de 38 años, de Neuquén capital, sobre los cuales se investiga su nexo epidemiológico.

17/06: 9 casos confirmados. Se trata de un hombre de 75 años, oriundo de Neuquén capital, vinculado a la situación del ADOS. ● Un hombre de 34 años, un hombre de 42 años, una joven de 29 años y un hombre (no consta edad), oriundos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. ● Una mujer de 31 años y un hombre de 68 años, de Neuquén capital, sobre los cuales se investiga su nexo epidemiológico. ● Una mujer de 71 años y una mujer de 79 años, de Neuquén capital, vinculadas a la situación del ADOS. Sobre esta última persona, informamos su fallecimiento en el día de la fecha, con resultado positivo para Coronavirus (COVID-19). La mujer de 79 años se encontraba internada en el ADOS, con un resultado negativo para COVID-19 previo.

16/06: 13 casos confirmados. Se trata de ● Un hombre de 57 años, una mujer de 46 años, un hombre de 35 años, una mujer de 55 años, un joven de 26 años, un joven de 21 años, un hombre de 61 años, un joven de 19 años, una niña de 11 años, una mujer de 39 años, una mujer de 60 años, todos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. ● Una mujer de 82 años, de Neuquén capital y una mujer 52 años, ambas vinculadas a la situación del ADOS.

15/06: 17 casos confirmados. ● Una mujer de 48 años y un hombre de 31 años, de Neuquén capital, sobre los cuales se investiga su nexo epidemiológico. ● Una joven de 18 años, una joven de 27 años, una mujer de 55 años, una joven de 20, una joven de 21 años, una mujer de 20 años, un hombre de 53 años, un niño de 6 años, un niño de 13 años, una niña de 10 años, un hombre de 37 años, una bebé de 2 años, una mujer de 39 años, una mujer de 63 años y una joven de 19 años, todos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados.

14/06: 8 confirmados. ● Una mujer de 32 años, una niña de 6 años, un niño de 11 años, un hombre de 38 años y una bebé de 2 años, todos oriundos de Neuquén capital, y un adolescente de 17 años y un hombre de 54 años, ambos de Plottier. Todos contactos estrechos de casos confirmados previamente. ● Un hombre de 46 años, de la provincia del Neuquén, que se encuentra internado en la provincia de Salta y sobre el cual se investiga su nexo epidemiológico.

13/06: 4 confirmados.● Un hombre de 68 años y una mujer de 71 años, todos oriundos de Neuquén capital, vinculados a la situación del ADOS. ● Un hombre de 44 años, de Neuquén capital, contacto estrecho de un caso confirmado. También en relación al ADOS, un hombre de 73 años, pero oriundo de la provincia de Río Negro.

12/06: 11 confirmados. ● Un hombre de 45 años, un hombre de 60 años, una mujer de 30 años, una joven de 25 años, un niño de 8 años, un hombre de 37 años, un joven de 24 años, una joven de 24 años, una mujer de 43 años y una bebé de 1 año, todos oriundos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. ● Una mujer de 39 años, de Neuquén capital, contacto estrecho de un caso confirmado.

11/06: 12 confirmados. ● Una adolescente de 17 años, un joven de 22 años, una mujer de 48 años, una joven de 22 años, un niño de 11 años, una adolescente de 14 años, un adolescente de 17 años, una mujer de 53 años, una mujer de 31 años y una mujer de 37 años, todos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados.● Un joven de 25 años, de Neuquén capital, vinculado a la situación del ADOS. ● También un joven de 28 años oriundo de Neuquén capital, contacto estrecho de un caso confirmado.

10/06: 13 confirmados. ● Una mujer de 32 años y un hombre de 53 años, oriundos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados.● Una mujer de 39 años, un hombre de 39 años, un hombre de 40 años, una mujer de 35, una mujer de 84 años y una joven de 25 años, todos oriundos de Neuquén capital, y una mujer de 87 años y otra de 33 años, de Cutral Co. ● Un joven de 24 años y una mujer 42 años, contactos estrechos de un caso confirmado, y de una mujer de 27 años. Todos oriundos de Neuquén capital.

09/06: 8 confirmados.● Una niña de 9 años, un joven de 19 años, una mujer de 46 años, un joven de 18 años y una mujer de 57 años, todos oriundos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados.● Un hombre de 67 años y una mujer de 50 años, oriundos de Neuquén capital, sobre los cuales se investiga su nexo epidemiológico. ● Un hombre de 62 años, oriundo de Neuquén capital, sobre el cual se investiga su nexo epidemiológico.

Este día además, se informó desde el Ministerio de Salud el cierre por 14 días de la Guardia, Consultorios Externos y toda actividad ambulatoria así como la internación del Policlínico ADOS.

08/06: 5 confirmados. ● Un hombre de 33 años, una mujer de 33 años, un bebé de 2 años, un hombre de 51 años y una mujer de 68 años, todos oriundos de Neuquén capital, sobre los cuales se investiga su nexo epidemiológico.