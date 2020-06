Se confirmaron 19 casos y aparecieron más en la Línea Sur

Si bien los 19 casos de hoy son muchos, al menos no se rompió el récord del viernes con 35 infectados. Tampoco se registraron muertos por covid-19. Aunque es preocupante la aparición de más casos en la Línea Sur, donde ya suman 13 en Jacobacci, 2 en Los Menucos y 1 en Comallo.

Los casos en la Línea Sur se presentaban de manera esporádica. Pero esta zona inhóspita de Río Negro se mantenía casi sin inmaculada. Pero en los últimos dos días cambió todo. Es que hoy se confirmó un caso en Los Menucos, con estrecha relación con la paciente que ya tenía covid-19, contagiada en Roca. Y los de Jacobacci también tienen que ver con el brote en la ciudad cabecera del Alto Valle, hoy se confirmaron 6 más y son 13 en total.

De todas maneras desde Salud no emitieron ninguna recomendación al Municipio de Jacobacci con respecto a un posible cordón sanitario. "No pensamos en un cordón sanitario, encontramos el nexo epidemiológico, muchos son de la misma familia. No creo que se tome alguna medida", explicó la secretaria de Salud Mercedes Iberó.

De todas maneras, aunque los enfermos y los contactos estrechos están aislados, se esperan nuevos contagios y ya equiparon un polideportivo para recibir pacientes leves en caso de ser necesario.

El caso de Comallo, de la semana pasada no tiene nada que ver con los nuevos de la Línea Sur, y el nexo está en Bariloche, donde el paciente concurría tres veces por semana a realizarse diálisis.

Roca ya llegó a 80 casos positivos activos, hoy se confirmaron 3 nuevos, pocos en comparación con los últimos dos días en los que se registraron 27. Iberó dio detalles de que en la ciudad hay más de 300 personas aisladas por haber tenido contacto directo con alguno de los contagiados.

La funcionaria también dio algunos detalles de la cantidad de enfermos: "En Roca tenemos 3 pacientes en terapia intensiva", de los cinco que hay en toda la provincia, y en cuanto al género: "el 60% de los casos son mujeres", en esa ciudad. También aclaró que en "Río Negro todos los pacientes positivos son internados, si no tienen síntomas se internan en hoteles o residencias, los que tienen síntomas van al hospital y los graves a terapia intensiva".

Los datos del Ministerio de Salud con respecto a Cervantes continúan teniendo diferencia con los que brinda el Comité de Crisis de la ciudad. Iberó confirmó un sólo caso, con lo que totalizan 16 personas infectadas, pero desde ayer ya se sabe que son 17 los enfermos. En la ciudad hay 57 personas aisladas por haber tenido contacto con algún enfermo.

Hoy con un síntoma se hisopan, notaron que el aumento de casos es por esta sensibilización a la hora de buscar los casos. Nos dijeron que ellos sabían que iban a aumentar los números a partir de salir a buscarlos

Precisamente para hablar de la situación de Roca, Cervantes y Bariloche, se hizo una videoconferencia con los epidemiólogos de Nación. Hablaron del cambio en la definición de sospechosos y "hoy con un síntoma se hisopan, notaron que el aumento de casos es por esta sensibilización a la hora de buscar los casos. Nos dijeron que ellos sabían que iban a aumentar los números a partir de salir a buscarlos", comentó la funcionaria.

En Bariloche siguen aumentando los contagios y el brote del mes pasado se repite: hoy se confirmaron 7 casos y son 56 los enfermos en total. En tanto que en Dina Huapi, se conoció un nuevo caso y con un alta contabilizada, solo hay un enfermo.

En Río Negro hay 192 casos activos: 80 de Roca, 56 de Bariloche, 16 de Cervantes, 13 de Jacobacci, 11 de Cipolletti, 4 de Ingeniero Huergo, 4 de Cinco Saltos, 3 de Allen, 2 de Los Menucos, 1 de Dina Huapi y 1 de Comallo.

Y suman 34 fallecidos: 8 de Choele Choel, 6 de General Roca, 5 de San Carlos de Bariloche, 5 de Cipolletti, 3 de Allen, 2 de Chimpay, 2 de Dina Huapi, 1 de Luis Beltrán, 1 de Ingeniero Jacobacci y 1 de San Antonio Oeste.