Volvieron a trabajar los estatales rionegrinos

El personal estatal que comenzó a reintegrarse esta semana en las oficinas públicas debe realizar la capacitación sobre cuidados contra el avance del COVID-19. Ya son 6500 los agentes matriculados en el curso.

La secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga, aseguró que "la totalidad de los organismos comenzaron a reincorporar personal en las ciudades donde ya rige el distanciamiento social".

Sobre los protocolos sanitarios afirmó que "cada organismo presentó un protocolo propio de acuerdo a la especificidad de la tarea". Y que se cumple con los lineamientos que se acordaron en la mesa técnica conformada por la Secretaría de Trabajo, Salud Pública, Función Pública y los gremios ATE RN y UPCN RN

Sobre el curso que se exige a los agentes en el retorno a sus puestos de trabajo incluye los puntos básicos para la prevención, seguridad y salubridad de los espacios laborales en el marco de la pandemia.

De los 6500 estatales que se matricularon, unas 1600 personas ya aprobaron el curso durante el fin de semana y las primeras horas de este lunes

Desde UPCN Luis Rosas evaluó como fue el proceso. “Estamos muy preocupados por la vuelta. Viedma no tiene casos y un descuido puede provocar contagios. Volvieron muy pocos trabajadores. En los lugares donde no hay condiciones de higiene y seguridad pedimos que no vayan a trabajar”, señaló.

En tanto Rodrigo Vicente de ATE RN expresó que “este tiempo se debe tomar como prueba. Hay que desarrollar los protocolos de higiene y seguridad. En la mayoría de los sectores se inició a través de turnos. La idea es que se trabaje de manera gradual”