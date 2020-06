“Si Neuquén tiene transmisión comunitaria debe volver a Fase 1”

Hace un mes -con más precisión el 25 de mayo pasado- se informó del primer caso positivo de coronavirus neuquino, asociado al brote en el destacamento policial de Balsa Las Perlas. Desde entonces, se pasó de 115 a 370 casos confirmados Covid-19, de los cuales a la fecha hay 236 activos. Muchos de esos positivos se desprendieron del segundo brote -también ligado a Balsa Las Perlas- que se originó en el Policlínico ADOS. No sólo el crecimiento exponencial evidencia un retroceso del status sanitario neuquino -en particular de la capital y alrededores, como Centenario, Plottier e incluso Cutral Co- sino que, además, se redujo el período de duplicación de casos (de 45 días a 12 días). Este escenario empujó a las autoridades provinciales y municipales a tomar medidas más duras y no se descartan, anuncios más drásticos en las próximas horas.

“Creo que si Neuquén tiene transmisión comunitaria confirmada, la primera alternativa es una cuarentena Fase 1, especialmente si la circulación comunitaria es muy precoz. Si la están detectando, ahora es el momento ideal para implementar acciones que puedan mitigar rápidamente la circulación viral. En ese aspecto, cuando se está al principio de la circulación comunitaria, es decir tenemos la cuarentena restrictiva amplia, podemos tomar todas las medidas al mismo tiempo y esto es realmente muy útil, junto con el aumento de testeos, de aislamiento de los casos confirmados y el rastreo de convivientes familiares y contactos estrechos”, opinó Eduardo López. Su voz es reconocida, no sólo por su experiencia como infectólogo del Hospital Gutiérrez, sino porque, además, es miembro del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, en materia sanitaria.

En 24/7 Noticias, fue consultado sobre la actual situación neuquina. Opinó que “si se confirma transmisión comunitaria, con un aumento de casos importantes y empieza a achicarse el período de duplicación de casos, hay que hacer como se hizo en otros países: se vuelve a la Fase 1 por un período de incubación, mientras se aumentan todas las medidas mencionadas: testeos, aislamientos y rastreo de los casos”. Y para poner blanco sobre negro, lanzó algunas precisiones: “Recuerden que contactos estrechos son aquellos individuos que estuvieron más de 15 minutos, con personas rompiendo el distanciamiento social de dos metros”. Y también aclaró: “Después de dos o tres contactos estrechos, ya hay circulación comunitaria o bien, cuando alguien se contagió pero no sabe de quién se contagió”.

Mirá la nota completa:

Algunos sostienen que cuánto antes se llegue al pico de contagios, mejor “porque es inevitable”, pero lo que se busca es que no impacte en el sistema sanitario, de manera de poder responder a la demanda.

La actual prórroga de la cuarentena vence el próximo domingo. Hay expectativas por el anuncio del presidente Fernández en cómo continuará el proceso iniciado hace más de 90 días. Y en Neuquén, también, porque aún sorprende la rapidez con que creció la curva de positivos en dos semanas: este martes cerró con 23 nuevos casos y un deceso (suman 10 las muertes en la provincia, desde que se declaró la pandemia).