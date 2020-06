A cualquiera le puede pasar, eso no hay dudas. La tecnología nos permite hacer cosas imposibles de imaginar hace algunos años, pero también, cuando uno no está familiarizado del todo puede cometer errores Y si esos errores los comete la vicepresidenta del bloque de Juntos Somos Río Negro en plena legislatura, seguramente el precio será muy alto. Ya debe estar ensayando alguna explicación, aunque lo más probable que no sea la gobernadora Arabela Carreras quien la llame para pedírselas.

En la jerga militar se denomina fuego amigo a los disparos provenientes del propio bando, y esas bajas generan un dolor más grande que si lo hiciera un enemigo. En plena transmisión en vivo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura rionegrina, se pudo escuchar con claridad como la legisladora Roxana Fernández cuestionó en un comentario sobre la gestión de gobierno de Carreras.

Luego de que la presidenta de la comisión dijera cual era el otro punto a tratar, y relajada en una charla con alguien que no se llega a ver ni a escuchar por la webcam, la vicepresidenta del bloque de JSRN intentó explicar porque algunos temas no tenían tanta relevancia "cuando empiezan a tirar así viste..." y luego finalizó con un contundente "Y... Arabela está haciendo muchas cagadas".

Casi de inmediato, se pudo ver en la transmisión oficial que la diputada de Sierra Grande miró la pantalla y cayó que su micrófono estaba abierto. Al instante se tapó la boca y se escuchó un "ah", para luego cortar el audio.

La captura del video empezó a circular en las redes y miembros de la oposición aprovecharon para cuestionar cierto manejo desde el área de difusión de la Legislatura porque la comisión completa ya no se encuentra en la web.

También, el legislador ultra sorista José Luis Berros aprovechó para descargarse con sorna en twitter: "Nunca estuve tan de acuerdo con una Legisladora del Bloque de Juntos Somos Río Negro", y luego escribió "Coincidimos "Compa".