Río Negro aplica nuevo protocolo y bajaron los casos activos

El parte de prensa del Ministerio de Salud de Río Negro confirmó que se aplica un nuevo protocolo en cuanto a los pacientes recuperados, que pasados los 10 días del hisopados positivo, si no presentan síntomas se los considera recuperados. De esta manera, en la provincia hubo 14 altas, el mismo número de casos nuevos.

Como todos los días la encargada de brindar el informe oficial de Río Negro fue la secretaria de Salud, Mercedes Iberó, ella fue la que aclaró como se implementan las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. "Hay una nueva metodología para dar el alta, sin los pacientes no tienen síntomas al décimo día se lo considera curado. No se realiza más el doble negativo. Está demostrado que después del octavo día no contagian. Las personas que estuvieron internadas graves deben espera al menos 14 días".

Desde hace varios días toda la atención de las autoridades sanitarias de la provincia están puestas en Jacobacci, donde empieza a amesetarse la curva de contagios. Hoy se hisoparon a 8 personas con síntomas y sólo uno de ellos dio positivo. En tanto que se confirmaron 4 altas. De esta manera en la ciudad hay 32 casos activos. Desde el Comité de Crisis local se brindaron los mismos datos, pero continúa la diferencia de un paciente activo, como sucede desde hace varios días.

La Policía no deja entrar ni salir a nadie de la localidad.

De los infectados, 4 se encuentran graves en Bariloche, 7 internados en el hospital con síntomas leves y 22 en el Centro de Aislamiento montado en el hotel Candilejas. En tanto que Iberó repasó la cantidad de camas libres que quedan en la ciudad: "En el hospital hay 10 camas libres y en el hotel quedan 5 o 6 por usar".

En la ciudad continúa el vigente el cordón sanitario, y un control estricto de la policía en cada ingreso a la localidad, donde está prohibido entrar o salir.

Con el nuevo sistema de altas, en Bariloche también se tranquiliza el nuevo brote, es que hoy se confirmaron sólo 3 casos entre los 57 testeados. Además se produjeron 4 altas. Si bien quedan tres pacientes internados en Terapia Intensiva, la funcionaria destacó que un enfermo que estuvo "45 días en la UTI pudo ser pasado a una sala común".

"Si bien quedan 6 más en terapia intensiva en la provincia, es importante que este paciente se haya recuperado después de 45 días con asistencia mecánica respiratoria", comentó.

En Roca, también se hicieron muchos testeos. Se hisopó a 59 personas y 4 dieron positivas. Además se confirmaron 5 altas, entonces el número de covid positivo activos es de 103.

También se detectaron cosos positivos en Cipolletti, 1 mujer; en Ingeniero Huergo, 1 mujer; en Cervantes, un hombre; y en Regina, 1 mujer.

En el parte provincial aparecen dos casos, uno de Río Colorado y otro de Allen que tienen domicilio en esas ciudades, pero que están viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, por eso se los computa en Río Negro.

Hay 251 casos activos en Río Negro: 103 de General Roca, 66 de Bariloche, 32 de Jacobacci, 11 de Cervantes, 9 de Huergo, 8 de Cipolletti, 5 de Regina, 3 de Dina Huapi, 3 de Comallo, 2 de Allen, 2 de Los Menucos, 2 de Cinco Saltos, 2 de Fernández Oro, 1 de Chimpay, 1 de Río Colorado, y 1 Pomona.

En cuanto el registro de fallecido es de 41: 9 de Roca, 8 de Choele Choel, 8 de Bariloche, 6 de Cipolletti, 3 de Allen, 2 de Chimpay, 2 de Dina Huapi, 1 de Luis Beltrán, 1 de Jacobacci y 1 de San Antonio Oeste.