Piden que el Patagonia auxilie en el pago del aguinaldo

Río Negro no definió aún como pagará el aguinaldo. Las cuentas de la provincia no permiten hacer frente a una erogación de 3.800 millones, por lo que espera el préstamo acordado con Nación. En caso de que no llegue a tiempo, la provincia deberá abonarlo en cuotas y ante esta posibilidad el gremio ATE pide que sea el Banco Patagonia quien auxilie para cumplir con todos los estatales.

El Patagonia bien podría ayudar a la Provincia ampliando la capacidad de sobregiro o erogando parte de los 200 millones de pesos previstos para desastres provinciales Noticias Relacionadas Río Negro espera el crédito de Nación para ponerle fecha al aguinaldo

Según ATE, el agente financiero de Río Negro tuvo en 2019 una expansión del 145,7% en sus ingresos por actividad bancaria en Río Negro, sólo respecto a 2018. Un 40 porciento por arriba que el promedio de las entidades financieras.

“El Banco Patagonia administra los recursos del Estado de Río Negro y sus trabajadores: sus ganancias por ello son voluminosas”, dijo el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente. “Bien podría ayudar a la Provincia ampliando la capacidad de sobregiro o erogando parte de los 200 millones de pesos previstos para desastres provinciales”.

Vicente se refirió a las clausulas especificadas en el contrato firmado en abril de 2017 en el que se extendió por 10 años más que el banco de capitales brasileños sea el agente financiero de la provincia. Las utilidades del Patagonia son unos 20 millones de pesos por año, y otros 15 millones por mes de intereses de descubiertos.

“El Gobierno nacional ya confirmó que girará los 3 mil millones de pesos comprometidos para el pago del aguinaldo en Río Negro, entonces no hay excusas", razonó Vicente, aunque reconoció que "el endeudamiento en dólares del Estado provincial puede haber desbordado todas las compuertas de la credibilidad de pago en el sistema de crédito”.



Para el sindicalista no queda claro por qué la provincia no recurrió en primera instancia al agente financiero para garantizar los fondos en tiempo y forma para afrontar los sueldos y el medio aguinaldo.