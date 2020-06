Estado de alerta y asamblea en los Hospitales

La Asociación Trabajadores del Estado se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. No se descarta implementar medidas sorpresivas en todos los hospitales frente a la discriminación de sectores de trabajadores de la salud que no cobrarían el bono de 5.000 pesos comprometido por Nación mediante el decreto 315/2020.

“Es un compromiso asumido ya hace más de 70 días con los trabajadores de la salud. No solo no hubo novedades hasta el momento, sino que ahora nos enteramos que solo estarían cobrándolo una parte y no el total de los trabajadores”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

La compensación salarial de 20 mil pesos -divididos en cuatro cuotas para los meses de abril, mayo, junio y julio- se definió al inicio del aislamiento. Sin embargo el pago todavía no concretó. Por esta situación ATE le pidió al gobierno provincial que asuma un compromiso salarial solidario con el sector de salud y les pague. Y que luego reclame al Estado Nacional el reintegro de los saldos correspondientes