Cómo será el retorno a clases, cuando se pueda

La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, sostuvo este sábado que si bien todavía no se sabe cuándo se comenzarán a abrir las escuelas, si se está trabajando en un protocolo general y particular, para cuando las autoridades de Salud, indiquen que se pueda retornar a la actividad escolar.

“Es diferente la situación en cada escuela, y habrá que aplicar diferentes criterios. El virus no se fue, mientras no aparezca una vacuna, una solución, por lo que los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar a los más chicos”, dijo Storioni, en declaraciones a la radio AM 550 y a 24/7 Canal de Noticias.

Explicó que hay escuelas que son muy grandes, con mucha matrícula, “y seguramente habrá que reformular con respecto a lo que se venía haciendo normalmente”.

Remarcó que “no daremos un paso si no estamos muy seguros con las orientaciones que nos de salud pública”, y destacó que “el tema del transporte es una preocupación”, así como “la cantidad de matrícula, los metros de infraestructura que tiene cada escuela, cómo serían los recreos” en la “nueva normalidad” que sobrevendrá tras la pandemia.

Informó que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, resolvió convocar a un consejo para instrumentar el protocolo necesario para el retorno de las clases, y que en ese consejo se han hecho “presentaciones gremiales, de estudiantes, de escuelas privadas” con consideraciones sobre cómo deberían armarse los protocolos.

Después, “cada jurisdicción adaptará a su realidad. Por el momento no se habla de cuándo se volverán a abrir las escuelas”, aseguró Storioni.