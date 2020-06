¿Asado más barato en Río Negro y Neuquén?

El presidente de la Nación Alberto Fernández visitó un frigorífico en La Pampa y se comprometió a analizar el levantamiento de la barrera fitosanitaria en el río Colorado, que actualmente prohíbe el paso de carne con hueso hacia la Patagonia. Pero cometió un error al adjudicarle esa prohibición a la provincia de Río Negro y no tuvo en cuenta que corresponde al SENASA para preservar el status sanitario de la producción del sur del país.

Si bien la implementación de la barrera en el río Colorado significó un importante crecimiento a la producción vacuna en Río Negro y Neuquén, paralelamente los precios se dispararon y es común que el mismo corte cueste al menos el doble en la Patagonia. El problema no es sólo para las provincias patagónicas, también afecta el negocio de los ganaderos del sur de La Pampa que ven limitada su capacidad de venta.

"Es un tema que me excede y la barrera no la ponemos nosotros, es de la provincia. Me comprometo a hablar con la gobernadora de Río Negro", aseguró Fernández, aunque cometió un grosero error porque la barrera fitosanitaria depende de SENASA que fijó las restricciones para resguardar y mantener el estatus sanitario de la Patagonia, reconocida internacionalmente como libre de importantes plagas y enfermedades como mosca de los frutos, fiebre aftosa, anemia infecciosa equina o polilla de la vid.

Fernández hizo referencia a la Constitución Nacional al asegurar que "las provincias no tienen fronteras, tienen límites y no pueden imponer regímenes aduaneros que de algún modo compliquen la comercialización", manifestó.

El presidente explicó que habla mucho con la gobernadora por la cuestión sanitaria en Río Negro. "Si está poniendo algo así, no es una buena idea. Las provincias no tienen fronteras. Me llevo el deber de hablarlo con ella, para ver si se podemos resolver este asunto, que no le trae beneficios a nadie", cerró.