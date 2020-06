La gente no podrá trasladarse a otra ciudad para hacer deportes

Este lunes comienzan a funcionar nuevamente los gimnasios, salas de danza, pilates y los natatorios, en el marco de la apertura secuencial de actividades. Si bien cada propietario ya está autorizado para trabajar, el Secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad, Mauricio Serenelli dijo que se espera que a mitad de semana comiencen a recibir gente ya que los espacios se están climatizando.

Durante el fin se semana estuvieron trabajando en las medidas de prevención para la vuelta de estas actividades que involucran unos 70 gimnasios, más de 30 centros de pilates, y más de 30 centro de danza en la ciudad de Neuquén.

“Creemos y queremos que todo salga bien para seguir teniendo mayores posibilidades de apertura y otros rubros que, obviamente, a medida que van pasando los días, se van habilitando” dijo Serenelli en "La Primera Mañana" por Am 550, los próximos deportes que se están evaluando son los de contacto, como el karate, el taekwondo, kendo, el kempo. En cuanto a los clubes, canchas de fútbol se calcula, si bien se está trabajando en los protocolos, hasta que no inicien las clases en las escuelas no se podrían retomar.

También aclaró que las caminatas de los ciudadanos pueden extenderse más allá de los 500 metros iniciales, siempre cumpliendo con el distanciamiento social y el uso de protector facial.

En cuanto a la actividad de los pescadores, si bien está habilitada solo es para los lagos y para las personas con residencia allí. “No nos podemos trasladar de otras ciudades, que es lo que muchas veces las personas confunden”, ni para pescar ni por ningún otro motivo. “La prevención la hacemos entre todos, y ahí es donde vemos la responsabilidad de cada uno para seguir generando aperturas de otras actividades” remarcó.

El funcionario explicó que al no haber circulación del virus como en otros lugares, se pueden ir sistematizando las actividades “pero la única forma de que esto siga así es siendo responsables”.

Serenell recordó que desde la Secretaría Cultura, Deportes y Actividad Física corroboran el funcionamiento de los protocolos tal como está estipulado por el decreto provincial, si bien “no somos el órgano de control”, afirmó que serán estrictos con quienes no cumplan.