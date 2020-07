Ciapponi confía tener el contrato de concesión esta semana

En una entrevista realizada este mediodía en el Noticiero Central del canal de noticias 24/7, al presidente de la Cooperativa CALF, Carlos Ciapponi, manifestó que se avanza hacia la firma del nuevo contrato de concesión entre la entidad que él preside y la Municipalidad de Neuquén.

Ciapponi indicó “el intendente me comentó que esta semana estará llegando a CALF el documento definitivo del contrato de concesión, para nuestra revisión y luego se enviará al Concejo Deliberante”.

Respecto a la posibilidad de firma inmediata, Ciapponi dijo que “es un documento voluminoso que merecerá las correspondientes revisiones, y hay una importante cantidad de cambios con respecto al anterior, por lo que será necesario un análisis profundo y pormenorizado por parte de los concejales antes de la firma”

Ciapponni habló de algunos cambios y se refirió específicamente a la estructura tarifaria “que antes era más engorrosa a aplicar y eso se modificó. Hasta ahora la tarifa tenía un esquema de tipo incrementado a medida que se consumía más, y ya no habrá tantas variaciones tanto en usuarios residenciales como de comercios”.

El presidente de la cooperativa también señaló que “se sacó de la tarifa el importe que figuraba como cargo por obras, algo que considerábamos injusto”.

Asentamientos

En cuanto a los trabajos que la cooperativa lleva a cabo en asentamientos irregulares, Ciapponi señaló que “presentamos un proyecto de ordenanza porque necesitamos que se flexibilicen las condiciones para colocarle un medidor a los vecinos de los asentamientos”. Dijo también que al no tener la documentación en condiciones “la gente se engancha y nos genera al resto de los usuarios una pérdida económica que, presupuestada para este año alcanza los 250 millones de pesos. Eso no es una situación justa, entendemos que es muy triste que haya gente que no cuente con el servicio, pero no es una responsabilidad del resto de los vecinos”.

Ante esta situación, el presidente de CALF dijo que es un tema planteado junto al nuevo contrato de concesión, por lo que la entidad afrontará ese gasto para cobrárselo después a los titulares de las tierras donde están los asentamientos.

Ciapponi dijo que “la única solución y la más justa es que el resto de los vecinos deje de pagar por una energía que no consume, y que quien no tienen el servicio lo tengan”.

Esta es la entrevista completa: