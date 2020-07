“No se cerró la internación” del Bouquet Roldán, dijo Peve

No hay áreas cerradas en el hospital Bouquet Roldán pese a los contagios del personal.

La Ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve afirmó esta mañana en “Neuquén País” por AM 550, que no está cerrada la internación del hospital Bouquet Roldan, y si bien hay trabajadores afectados que están cumpliendo el aislamiento, desde la dirección de la institución garantizó la atención con otros trabajadores. “Como veníamos funcionando, está funcionando”.

“La verdad no sabemos muy bien cómo fue ese tema, realmente no es así, no se cerró” dijo Peve y agregó que de ser así se hubiese informado, tal como se hizo en el caso del hospital de Aluminé, para mantener a la gente informada y a los propios pacientes para su derivación. Todas las áreas están en funcionamiento sostuvo, al igual que en el hospital de Centenario donde también hay profesionales positivos por Covid-19.

Peve analizó la situación actual de la provincia y reconoció un aumento de casos, pero se están dando gradualmente, esto lo relaciona con la responsabilidad individual y compartida de la sociedad en esta etapa de “nueva normalidad” con nuevas actividades habilitadas.

“Yo creo que hay una conciencia colectiva de esto que permite que por un lado no colapse el sistema sanitario” y que permita lentamente ir abriendo y “recuperar la actividad productiva que tiene toda personas en edad de hacerlo” dijo la ministra sobre el comportamiento de la gente. Reconoció que es un trabajo complejo que se está haciendo sobre todo el conglomerado Neuquén, Plottier y Centenario, pero se está trabajando de manera articulada entres los municipios y las áreas de los distintos ministerios.

En cuanto a la reapertura del policlínico ADOS, ya con los trabajadores que negativizaron el virus se comenzó a trabajar con total normalidad en todos los sectores. Además de esta “buena noticia”, Peve destacó otra buena como lo fue la baja tasa de mortalidad infantil en la provincia, la más baja de la historia “de las mejores del mundo” y felicitó a los trabajadores de la salud, del sector público y privado, por el trabajo que están realizando. “Eso también nos da mucha fuerza para seguir en estos tiempos de pandemia e incertidumbre”.