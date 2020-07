Pide trabajo con un cartel al costado de la ruta

Axel Fernando Sosa llegó a Neuquén siendo un adolescente hace tres años desde Tucumán, vive de changas desde que arribó a la región y desde que decidió pedir trabajo portando un cartel al costado de la ruta N°22, se transformó en una sensación en las redes sociales.

Axel accedió a una entrevista con Mejor Informado y nos relato su periplo desde que llegó a Neuquén teniendo tan sólo 17 años, en 2017. En aquel momento decidió dejar todo, incluso a su pareja, en la provincia del norte argentino para probar suerte aquí, hasta tanto tuviera los recursos para recibirla. Pero la promesa de Vaca Muerta no era lo que había visto en los medios.

Desde que llegó, Axel Sosa sólo consiguió trabajos temporales como para vivir día a día y hoy, su principal fuente de ingresos, es realizar trabajos de mantenimiento y limpieza para una empresa terciarizada en el Hospital Bouquet Roldán, pero como no se trata de un empleo a tiempo completo, sino que hace la cobertura de los francos de sus compañeros, tampoco cubre por completo sus necesidades.

Por todo esto, cada vez que Axel termina con sus tareas en el hospital, se toma un tiempo para exhibir un cartel que reza "BUSCO TRABAJO".

Varias personas han tomado contacto con Axel para ayudarlo, tanto de manera personal como por teléfono. Algunos automovilistas que se detuvieron para hablar con él y no podían ofrecerle una salida laboral, colaboraron publicando su foto y número telefónico en las redes sociales.

Éste joven de 20 años decidió no rendirse ante las adversidades pese a que día tras día todo se hace cada vez más difícil y, en un momento tan complejo como el que está atravesando junto a su compañera de vida, cuando le consultamos que necesitaba que hiciéramos por él, sólo pidió una cosa, "No tengo problemas con que hagas la nota. Pero te pido por favor que dejes un espacio para mandar un mensaje de fuerza para todas las personas que la están peleando desde abajo como yo y mi mujer. Hay muchas personas que no tienen trabajo y todos los días las veo salir de sus casas para buscar algo que comer para sus familias", dijo Axel.

Axel Fernando Sosa tiene 20 años y llegó a esta ciudad para formar su familia aquí, tiene experiencia en albañilería y herrería y, desde que llegó, no consigue un trabajo estable. Su número de teléfono en 0299 154 642917.