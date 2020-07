La ordenanza "cajoneada" motiva ahora pedido de informes

La polémica por la ordenanza “cajoneada” avanzó en la sesión de hoy del Concejo Deliberante neuquino, al aprobarse un pedido para que el intendente Mariano Gaido informe cuáles fueron los pasos administrativos que se iniciaron “para la recuperación de terrenos” municipales, que ahora figuran del lado del alambrado, propiedad del Rincón Club de Campo SA.

El tema supone un revés político para Marcelo Bermúdez, uno de los hombres fuertes de la gestión del fallecido intendente Horacio Quiroga. Se le endilga, no haber publicado las intimaciones correspondientes, en tiempo y forma, que habría impedido el indebido anexamiento de tierras, y además, cobrar las multas del caso.

En la sesión de hoy se abordó el proyecto de comunicación presentando por el FPN- Une y reimpulsado por el Frente de Todos -en la voz del concejal Marcelo Zúñiga-, que establece la caducidad del permiso de uso y ocupación precaria al barrio Rincón Club de Campo S.A., otorgado mediante la ordenanza N° 5736/92. El expediente impulsa el recupero de ese espacio de tierras, más de 40 mil metros cuadrados, destinado a un parque forestal de recreación y paseo y que hoy forma parte del barrio privado.

La sesión de hoy fue prolífera en materia de discusión de proyectos de diferente índole, donde se dio luz verde, además, a la iniciativa del Poder Ejecutivo municipal para perdonar “la deuda devengada y no abonada en concepto de Tasas por Servicios a la Propiedad Inmueble, Patente de Rodados y Derecho de Edificación y Obras que mantiene la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), un beneficio que tiene alcance hasta el 10 de diciembre de 2023”. No obstante se explicó, que esta exención no libera a la Casa de Altos Estudios de las obligaciones de información tributaria, técnica y de registración de planos. Este tema también busca marcar la “diferencia” con la anterior gestión, y así fue remarcado por el presidente del bloque MPN, Atilio Sguazzini Mazuel: “Respecto de la cuestión de fondo, lamentablemente tengo que decir que la historia institucional entre la Universidad y el municipio, no se dio anteriormente. Esto generó tensión, no fue cómoda. Hoy los tiempos son distintos; hoy tenemos un OEM predispuesto a acuerdos, a construir vínculos hacia el futuro. Nosotros podemos comprometernos a eximir mientras dure la gestión del Intendente Mariano Gaido. También debo decirles que las escuelas públicas primarias y secundarias están eximidas de impuestos. Esto no sucede a nivel superior. Y esta Ordenanza viene a equiparar esta condición necesaria porque la educación es una inversión”.

También entre los proyectos presentados -11 en total-, fue aprobado por unanimidad la iniciativa (bloque JPC-UCR) que propone la difusión de la donación de plasma que se utiliza para el tratamiento de pacientes graves o en estado severo por Covid-19 con el objetivo de fomentar el incremento de donantes. También, relacionado a la pandemia, se aprobó este jueves la ordenanza que exceptúa al personal de Salud, que trabaja en lugares con internación como clínicas y hospitales, a pagar estacionamiento medido en el área céntrica, mientras dure la emergencia sanitaria.