Carta de una médica a la ministra de Salud de Neuquén

La pandemia dejó al desnudo una severa crisis en el sistema público de salud de Neuquén. Una de las heridas recientes se dio en el equipo de médicos clínicos del hospital Bouquet Roldán, de la capital neuquina, base Covid 19, junto al Castro Rendón y la clínica Pasteur. Al inicio de la pandemia, se les pidió desarrollar un proyecto sobre cómo podrían funcionar, aumentando de 23 a 43 las camas. Los profesionales aseguran que para ello, necesitan triplicar el recurso humano, no solo de galenos sino además del sector de enfermería. Ahora, de un plantel de 7, quedaron 4, porque el resto se contagió o fue aislado.

La siguiente es una carta abierta que una de las médicas del mencionado nosocomio, le envío a la titular de Salud de Neuquén:

Sra. Ministra de Salud

Provincia del Neuquén

Dra. Andrea Peve

Luego de los últimos acontecimientos, usted en declaraciones públicas a los medios manifestó, que lo médicos no quieren ir a las unidades de atención COVID. Usted y su equipo de trabajo se preguntaron por qué?. Le respondería primero porque estamos altamente expuestos no solo nosotros, sino nuestras familias; segundo que cada vez menos médicos quieren hacer guardias sin discriminar servicio, ya que priorizan la calidad humana, ponen en la balanza el encierro de 12-24hs vs el escaso valor monetario por la realización de éstas.

Sin hacer mención al cansancio físico y mental que se siente, como consecuencia de la realización de tantas guardias para tener un salario que nos permita afrontar las necesidades diarias en nuestras vidas, pero en “esta situación” nadie del equipo manifestó queja alguna, sino, que todo lo contrario, dió y seguirá dando lo máximo porque es lo que sabemos hacer y lo que amamos hacer. No nos interesa ser héroes, sólo ser reconocidos por ser profesionales de la salud, algo que está muy subestimado y desprestigiado por usted y toda la conducción que la acompaña.

Las falencias han puesto en evidencia a la fecha la falta de previsibilidad e insalubridad de nuestro trabajo. Somos personal de salud que estamos en la primera línea en ésta pandemia y jamás se nos incluyó en la decisión de los protocolos y demás accionar relevantes.

Actualmente todo el personal aislado no va a cobrar lo extraordinario, y, se plantearon alguna solución, ante el impacto directo que esto trae a nuestros sueldos?

La conozco Dra. y me conoce, sabe como trabajo y el compromiso que tengo, pero no nos trate de mentirosos, sería correcto y más aún para alguien que ocupa su lugar retractarse, pedirnos disculpas. Si nosotros pusimos todos desde lo personal y profesional, y desde lo administrativo estaba todo hecho desde marzo, ya que se realizaron los pedidos solicitando recurso médico. Creo que en esta situación difícil que nos toca a todos vivir, es donde tenemos que estar más unidos, demostrar un sistema; se hizo un muy buen trabajo desde todos los puntos, la red de epidemiología, centro coordinador de camas, sien y el Hospital Bouquet Roldán ( médicos generales y clínicos, como todo el equipo de salud que acompaña), incluso con el Hospital Heller, Hospital Plottier que ambos nos aceptaban los pacientes negativos y el Hospital Castro Rendón que nos aceptó aquellos pacientes que requirieron mayor complejidad.

No hay necesidad de opacarlo y usted lo tire todo por la borda , porque no dice que se tuvo que cerrar casi un día el servicio de internación adultos del HBR y contratar médicos y que por el momento no se puede recibir pacientes derivados del centro coordinador.

Yo entiendo que es mucho el trabajo para usted, pero no tiene un equipo de trabajo que la ayudara con nuestra petición? No les prometió a nuestros directivos que iba a tener el total apoyo de usted? .

“La humildad de los Grandes, es reconocer los errores” , somos humanos y todos nos equivocamos, aunque cada uno demuestra en acciones cuan grande es su humildad.

Dra. Sagarna María Alejandra

DNI 21504465