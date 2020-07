Del empresario al gobernador: “Lamento mucho que se enoje”

Entre los anuncios realizados por el gobernador Omar Gutiérrez, en el contexto de apertura de actividades económicas, se refirió al sector hotelero. Anunció que aquellos empresarios que quieran abrir sus hoteles podrán hacerlo, pero sólo para alojar a trabajadores considerados esenciales. Y el anuncio, lo hizo acompañado de un tono crítico: “si en este momento viene una empresa que está trabajando en una locación hidrocarburífera en la zona lindante a Centenario y quiere parar en la ciudad, hoy no está permitido. Ahora el gobierno lo autoriza. Es algo que ya está vigente en Añelo y Rincón de los Sauces”.

Rápidamente, el comentario se asoció con las críticas vertidas por el titular de la Asociación de Hotelería y Gastronomía, Gustavo Ammann, en representación de uno de los sectores más golpeados por esta pandemia y desde el cual se reclama por una ley de emergencia.

Gutiérrez planteó que “cada emprendedor o dueño evaluará si quiere o no quiere abrir, si le conviene o no” por su estructura de costos, pues reconoció que “hay distintas opiniones” y “algunos que hacen otra utilización, dicen que no los dejamos trabajar”. Y disparó: “Si es más redituable para ese empresario seguir trabajando con el ATP del gobierno nacional o los créditos que da el BPN (Banco Provincia de Neuquén) a una provincia que le dio absolutamente todo, porque llegó desarraigado de su ciudad sin posibilidad de desarrollo alguno y hoy tiene uno de los principales emprendimientos turísticos, bueno. Capaz que ese no lo necesita, pero hay otros emprendedores que sí”.

En Noticiero Central, por 24/7 Noticias, Ammann opinó que se habían sorprendido en el sector por los anuncios, pero que “es mejor algo que nada”.

“La problemática principal que tenemos y por la cual venimos remando desde hace mucho tiempo tiene que ver con la gastronomía. La posibilidad de abrir hasta las 20 horas, bueno es algo, mejor que nada. Pero con respecto a los hoteles, no mueve la aguja. Mientras no haya movilidad desde el punto de vista de líneas aéreas o liberación de fronteras interprovinciales es imposible reactivar la actividad”, consideró. Y en cuanto al tono crítico de Gutiérrez, el empresario respondió: “Si viene dirigido hacia mi persona se equivoca el gobernador, cada uno muestra su opinión. Y la verdad que el nivel de crisis que viene registrando la actividad es terrible. No hay muchas alternativas, todo se posterga. Creo que como una provincia, donde se le da mucha importancia al turismo, me sorprende que no haya una ley de emergencia. Si le molestó eso al gobernador, lo lamento”.

“Efectivamente vine a esta provincia en el ’74, con el título bajo el brazo y pocas monedas en el bolsillo y soy muy agradecido por todo lo que me dio Neuquén, pero también, nadie me dio nada, esto es trabajo y mucho sacrificio no sólo mío sino de toda mi familia. Creo que se equivoca el gobernador, a quien conozco de niño, pero lamento que se moleste. No quiero que se moleste, quiero que escuche. Los políticos no tienen visión de la realidad. Tenemos que aprender a compartir que pensamos diferente”, concluyó.