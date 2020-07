Neuquén y zona metropolitana: abren bares y restaurantes

Considerando la situación epidemiológica de la capital neuquina y zona metropolitana que alcanza a las localidades de Plottier y Centenario, el gobernador Omar Gutiérrez anunció nuevas medidas que flexibilizan actividades deportivas y recreativas, como también le dio un guiño al rubro de restaurantes y y bares, con la posibilidad de ocupar los salones pero hasta las 20 horas. También, entre las novedades, se anunció que, de manera limitada, se permitirá la celebración de misa, pero por grupos reducidos de hasta 10 personas. Entre las novedades, el próximo domingo se permitirán actividades recreativas, por edades, tal cual lo anunciado hoy temprano por este diario.

En una extensa conferencia de prensa, Gutiérrez aclaró que la apertura se puede dar porque en la ciudad de Neuquén se pudo controlar la transmisión comunitaria, “la tenemos controlada”. “Pero esto no quiere decir que tenemos la batalla ganada, tampoco que cambiamos de fase. Esto requiere y exige que no nos confundamos en la apertura de nuevas actividades, con que ya hemos superado la batalla. El virus está circulando”, enfatizó.

LOS ANUNCIOS, UNO POR UNO

A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 27 DE JULIO, SE HABILITAN LAS FERIAS MUNICIPALES. Neuquén Capital tiene 5 ferias al aire libre, 3 ferias cerradas y las ferias de artesanos y manualeros. Se habilitan:

• Las ferias al aire libre: 1 día a la semana; de 9 a 15.

• Las ferias cerradas: de Lunes a Sábado, entre las 8 y las 19.

• Las ferias de artesanos y manualeros: sólo los viernes, sábados y lunes, con puestos con separación mínima cada dos metros.

Plottier tiene 5 ferias al aire libre. Se habilitan:

• Para operar desde el predio de la Expo Plottier, con los feriantes en forma alternada, dos días a la semana (un día para clientes “pares” y otro para clientes “impares).

Centenario tiene una sola feria al aire libre. Se habilita:

• Dos días a la semana (un día para “pares” y otro para “impares, a definir por el Municipio.

En todos los casos, las ferias al aire libre y las ferias cerradas, operarán con factor de ocupación restringido (1 persona cada 16 m2, y no más del 50% de la capacidad habilitada de la feria), controles de ingreso, y acceso de clientes únicamente por terminación de DNI. Además, los feriantes no podrán operar en ferias que no sean las correspondientes a los municipios donde tienen residencia.

RESTAURANTES Y BARES

En Neuquén, Plottier y Centenario:

• Se habilita la atención al público en salón, de Lunes a Sábado, de 8:00 a 20:00 (coincidente con la hora límite de circulación autorizada, y de “take away gastronómico vigente)”.

• En todos los casos, funcionarán de acuerdo al protocolo ya aprobado; son factor de ocupación restringido a no más del 50% de la capacidad habilitada del salón.

• El acceso al salón será tomando como referencia la terminación de DNI par/impar del cliente. En el caso de familias, será más flexible, y el DNI de referencia será el del padre, madre o adulto mayor responsable.

MÁS DÍAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS YA HABILITADAS

En Neuquén, Plottier y Centenario

• Se permitirá la práctica de las actividades deportivas ya habilitadas, los miércoles, jueves, viernes y sábado, entre las 8:00 y las 20:00 horas (desde el lunes 27 de julio).

• Las actividades deportivas habilitadas son: Running individual, sin circuitos. Ciclismo individual; Paddle (hasta dos jugadores); Tenis (hasta dos jugadores); Squash (hasta dos jugadores); Pelota Paleta (hasta dos jugadores); Kitesurf; Canotaje; Hipismo; Golf; Tiro deportivo, en circuitos habilitados; Tiro con Arco, en circuitos habilitados; Patín (individual); Pesca (individual), en espacios y ambientes habilitados. Enduro y Motocross, en circuitos habilitados. Tenis de Mesa (hasta dos jugadores); Bádminton (hasta dos jugadores); Gimnasia Artística (entrenamiento individual); Boxeo (entrenamiento individual); Buceo.

• Las prácticas se realizarán por la terminación de DNI par/impar correspondiente de las personas que las practican, y siempre dentro del ámbito del ejido del municipio en el que residen.

ACTIVIDAD RELIGIOSA EN TEMPLOS (a partir del próximo lunes 27 de julio)

En Neuquén, Plottier y Centenario

• Se habilita la apertura limitada de iglesias y templos de distintos cultos autorizados, para celebraciones religiosas de hasta 10 personas en templos, los Viernes y Sábados; entre las 8:00 y las 20:00.

• El protocolo sanitario básico de referencia es el aprobado oportunamente por el Ministerio Jefatura de Gabinete y Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 0749/20.

SALIDAS RECREATIVAS EN DÍAS DOMINGO (a partir del 26 de Julio)

En Neuquén, Plottier y Centenario

Los días Domingos, se rehabilita la circulación peatonal únicamente para realizar caminatas recreativas en las modalidades previstas en el artículo 1º del Decreto 0547/20:

• ADULTOS Y ADULTAS DE 60 O MÁS AÑOS: podrán realizar caminatas recreativas con una duración máxima de 1 hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, y entre las 10:00 y las 13:30 horas.

• NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE HASTA 15 AÑOS: podrán realizar caminatas recreativas con una duración máxima de 1 hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, y entre las 14:00 y las 19:00 horas.

“Estamos con un nivel de circulación del 50 por ciento, pero debemos mantener este criterio para poder sostener las medidas anunciadas”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez, en la conferencia de prensa. Una de las cuestiones puntuales que sostiene la apertura de las actividades es la tasa de duplicación que, hasta ayer en la capital neuquina, era de casi 35 días. “Tanto Centenario como Cutral Co, tienen una situación por aglomerado. Hay que extremar los recaudos en ambas localidades”, advirtió el gobernador.