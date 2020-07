Pases de factura y sinceramiento en la sesión rionegrina

La monotonía de las sesiones legislativas por Zoom se rompió a la hora de hablar del manejo de la pandemia por parte del gobierno de Arabela Carreras. Desde el sorismo le reclamaron al oficialismo que "su" gobierno sea transparente en la información, en tanto que en la chicana de respuesta del presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro desnudó la falta de diálogo entre el sector que obedece a Alberto Werteilneck y la torpa propia que tiene Arabela Carreras: "la presidenta del bloque de FdT habla más que yo con la gobernadora".

Después del papelón cometido por dos diputados del Frente de Todos, que presentaron un proyecto que iba en contra de lo proclamado en una ley nacional, con respecto a la donación de plasma, desde la oposición intentaron lavar la imagen pública y plantearon una guerra en cuanto a la pandemia y los datos que brinda oficialmente el gobierno provincial.

A la hora de votar una declaración de interés público sobre la donación de plasma de los pacientes recuperados de covid. Allí el ultrasorista José Luis Berros (autor del proyecto de exención impositiva a los donantes que duró apenas dos horas presentado y tuvo que ser retirado por el bloque) atacó con un "Estamos al límite. Necesitamos recursos humanos y materiales para que tengamos una mejor calidad en la Zona del Alto Valle" y luego se quejó: "General Roca recibe a todos y todas los enfermos de la región".

Creo que la presidenta del bloque habla mas que yo con la gobernadora. Aunque diga que no, ella sabe que es verdad

Luego continuó con la palabra la presidenta del bloque FdT, María Eugenia Martini que pidió diálogo por parte del gobierno y citó lo realizado por Omar Gutiérrez en Neuquén, que convocó a la oposición para evaluar la salida de la cuarentena. Hizo referencia a que la gobernadora debería haber convocado al Consejo Económico de Río Negro "que aporta soluciones a los problemas importantes de la provincia".

La chicana tan característica de Facundo López, presidente de JSRN y el mejor discípulo de Weretilneck, no tardó en llegar. Pero no tuvo en cuenta que la provocación también desnudaría una interna de gobierno entre los Albertistas que no tienen diálogo con la gobernadora.

"Creo que la presidenta del bloque habla mas que yo con la gobernadora. Aunque diga que no, ella sabe que es verdad", en alusión a que ambas son de Bariloche y que en otros tiempos supieron compartir las filas del sorismo, cuando llegó Carlos Soria al gobierno en 2011.

Luego López defendió al ministro de Salud Fabián Zgaib: "en vez de estar tres horas acá con nosotros, tiene que estar trabajando".

Finalmente la declaración se aprobó por mayoría.

