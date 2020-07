Médicos de Roca indignados por el sumario en el Hospital

El Colegio Médico de General Roca se metió en la polémica que se generó en el Hospital López Lima a partir del inicio de un sumario a una médica que cuestionó la información que brinda el Ministerio de Salud y el manejo de la situación sanitaria. Desde el Colegio expresaron estupor e indignación por la manifiesta agresión contra el personal de salud del Hospital local.

“Esta medida torpe e incongruente se corporiza en la persona de la Dra. Cristina Orlandi, jefa de la unidad de cuidados intensivos desde hace más de 20 años. Este antecedente de por sí, debería hacer meditar a aquellos que sin la menor idea de lo que es la responsabilidad del manejo de esa unidad asistencial con recursos humanos altamente capacitados brindan cotidianamente el máximo esfuerzo que se multiplica en el momento actual con marcadores sanitarios que distan de ser los deseados.”, señalaron

Por ello no es casualidad que, ante el informe veraz y pormenorizado que responsablemente brindaron dos referentes de esas unidades asistenciales surja un sumario administrativo que involucra a la Dra. Cristina Orlandi.

El comunicado hace referencia también -aunque no los menciona directamente- a la denuncia que realizó ATE Río Negro contra la Dra. Orlandi por utilizar protocolos contraindicados como lo es el tratamiento de oxígeno por Cánula de Alto Flujo. Procedimiento que no está recomendado por prolongar la agonía del paciente y sobre todo por el alto riesgo de propagar la recirculación viral dentro de espacios que no cuentan con la existencia de presión negativa.

Desde el Colegio Médico indicaron que “así, pseudo-dirigentes con acento gremial, balbucean argumentos médicos haciendo gala de su ignorancia y del más clásico carroñerismo político, pretendiendo cuestionar procedimientos realizados en la unidad de terapia intensiva. No sabemos y no queríamos sospechar, que, con la elasticidad política de algunos gremios, hayan querido granjearse la simpatía de algún funcionario”.