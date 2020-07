Polémica: Catedral y Chapelco se despegan de la influencer porteña

Fuerte polémica generaron las publicaciones de la influencer y modelo Bárbara Pérez, que a través de sus redes sociales mostró cómo fue su viaje desde Buenos Aires hasta "el sur", pasando por Neuquén, El Chocón y Piedra del Águila, "donde ya estaba todo nevado", luego publicó un video esquiando para la sorpresa de todos, ya que el único centro habilitado es el Cerro Catedral, pero sólo para residentes que compraron el pase el año pasado. El tema fue el más comentado en las redes sociales, evidenciando malestar y criticas entre los lugareños por el presunto riesgo, ya que las publicaciones daban a entender que no se cumplieron los protocolos. Por ello, desde la administración tanto del cerro Chapelco -que recién abre el sábado- y desde El Catedral, salieron a despegarse de la joven mediática.

Luego de esas publicaciones, la influencer que se ganó ese título por permanentemente mostrar su día a día en las redes sociales para sus más de 175 mil seguidores, dejó de hacerlo abruptamente. De todas maneras, desde el Ente de Turismo de San Martín de los Andes salieron formalmente a enfrentar las acusaciones y aseguran que "no está en la ciudad y tampoco la contratamos". En tanto que en Bariloche, tanto Catedral Alta Patagonia como el Ente que controla la concesión, negaron rotundamente cualquier contratación, aunque confirmaron que la joven estaba hospedada en la ciudad.

¿Yo señor?, ¿Si Señor?, ¿No Señor?, ¿Pues entonces dónde está? No se trata de una nueva versión del viejo juego de El Gran Bonete. Son las respuestas obtenidas cada vez que preguntó por la presencia de la modelo, quien además, trabaja para un canal de deportes de México y recorre distintos centros turísticos del mundo.

La presencia de Bárbara Pérez en alguna ciudad de nuestra cordillera no sería problema. Pero en épocas de pandemia, donde el ingreso a las localidades está supuestamente controlado y más si el lugar de origen es una ciudad con circulación comunitaria de Covid, como Buenos Aires, obligatoriamente debe hacer una cuarentena de 14 días.

En el caso de El Catedral, el cerro está abierto sólo para los 7.500 residentes que compraron el pase el año pasado. La habilitación que otorgó el municipio no permite que puedan ascender quienes no cumplen con este requisito, ni siquiera haciéndose pasar por un vecino de la ciudad o que pueda comprar su tiket para utilizar los distintos medios de elevación para luego esquiar.

Desde Catedral Alta Patagonia contestaron: "No está en Catedral. Por ahora la montaña está habilitada para residentes con pases ya emitidos". Luego la responsable de prensa aclaró que "su último posteo hablaba de Chapelco". "Entiendo que está en Bariloche pero no está esquiando en Catedral, queremos que se aclarar que nosotros no la contratamos", insistieron desde el área de prensa de la empresa concesionaria del centro de esquí más importante de Sudamérica.

En tanto desde el Ente que regula la concesión, fueron rotundos en desmentir que la joven esté practicando deportes invernales en la ciudad: "Está en Bariloche pero no en el cerro. Esquiando no está porque Piedras Blancas y Cerro Otto no están habilitados".

Desde la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes confirmaron que todos los años ella pasa sus "vacaciones de invierno acá" y que "el año pasado estuvo en nuestra ciudad grabando material y demás para sus redes sociales, pero este año no. Está en otra ciudad por una contratación de esa ciudad", explicó Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo.

Lo mencionado por Apaolaza tiene que ver con que la influencer publicó en sus redes, ante las críticas, que su viaje había sido legal con los permisos correspondientes porque fue contratada para trabajar.