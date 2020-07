Reportaje: Gutiérrez, la pandemia y el recupero económico

En una entrevista exclusiva realizada por el programa “La Primera Mañana” de Am 550, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, comenzó hablando de la situación de pandemia que atraviesa la provincia, en momentos en que se suceden los reclamos desde la administración pública respecto al pago del aguinaldo fraccionado, el incremento de los sueldos por IPC, seguidos de otros sectores que también se ven afectados por bajos ingresos.

El mandatario provincial señaló que “no se llevó adelante una inversión y hubo que recurrir a un método de la edad media a medida que se lo va conociendo al coronavirus, lo que hizo que se utilizara el confinamiento como medida principal y a partir de esto en 3 o 4 meses se derrumbó la economía en todos los sectores”.

“Esta creo que es la peor crisis en la historia de la humanidad”, dijo Gutiérrez, tras citar los distintos lineamientos afectados por el Covid-19.

Gutiérrez también mencionó los tratamientos con plasma que se están realizando mientras se sortean situaciones de quienes son más o menos afectados. “Esperábamos que en unos pocos meses estuviéramos trabajando en la reactivación de la postpandemia”, cosa que también no ocurrió.

HIDROCARBUROS

Gutiérrez valoró la exportación desde Vaca Muerta, destacando que “fue muy importante haber logrado exportar un 20 % de petróleo durante el mes pasado en medio de una situación hidrocarburífera muy cambiante”. Citó los países hacia donde se envió esta producción y remarcó que “este es un producto que no conocían y logramos colocarlo bien. Ahora lo van conociendo y esto es posible gracias a un plan de desarrollo del petróleo que lanzamos estableciendo un sendero menos gravoso bajando las retenciones a las exportaciones”

El gobernador comentó que “en el mundo caen las exportaciones, esto no solo pasa aquí”. Para agregar que “el consumo de naftas a fin de año no va a superar el 70%, por lo que hay que trabajar para seguir multiplicando acciones a futuro”.

El mandatario citó la esperanza de demanda de petróleo, manifestando “yo tengo la proyección del mercado local, que estimo en una demanda del 70 % y con una exportación del 30%”, advirtió.

PLANEAMIENTO

Mas adelante el titular del ejecutivo provincial neuquino, señaló como se planea encarar lo que viene, sobre lo cual manifesto “estamos trabajando en un plan financiero y económico provincial. Nuestra recaudación ha bajado al 50% de lo que era antes de la pandemia, pero debemos seguir afrontando nuestras obligaciones. Por lo que debemos ir consensuando con los sectores lo que vamos disponiendo sin pensar en despidos”.

Omar Gutiérrez habló de la reprogramación de la deuda extranjera sobre la cual se está trabajando. También se está reimpulsando el plan de obra pública e inversiones de la provincia que se había proyectado, y se está proyectando un plan para el turismo, para la producción, un plan energético, cultural y deportivo.

“Las consecuencias de esta catástrofe van a tener una recuperación muy lenta, va a llevar un tiempo, entre un año y año y medio. Para recomponer esto aprendimos que debemos aplicar medidas en varios sectores con políticas puntuales para cada caso”, remarcó.

“Lamentablemente esta catástrofe afectó a todos los sectores. Las actividades están todas dañadas, por lo que debemos plantear soluciones en base a lo que podemos" - dijo Gutiérrez. Y a continuación se refirió al pago del aguinaldo fraccionado, señalando "No es que no queremos pagar el aguinaldo de una sola vez, pero no podemos. Por eso vamos a pagar el aguinaldo empezando con los que menos ganan, y no me parece que sea un diferimiento tan extremo”.

Gutiérrez también habló de la ayuda brindada por el gobierno nacional, cuyos importes deberán devolverse el año que viene; e hizo un agradecimiento público hacia los sectores comprometidos con esta situación de pandemia, como el de salud, por ejemplo.

Al referirse al pago de proveedores dijo “el mes pasado pudimos oxigenar con la colocación de letras y así se va trabajando mes a mes”, y comentó luego como se trabaja en la baja de impuestos provinciales para beneficiar de algún modo a los contribuyentes en general.

El gobernador también se hizo tiempo para citar las medidas que la ciudadanía deberá incorporar para evitar el crecimiento de contagios de covid-19, “porque esta pandemia nos enseñó a construir una nueva realidad con una nueva normalidad”.

OPOSICIÓN

Al ser consultado respecto a la oposición, Gutiérrez valoró la necesidad de dialogar, porque “necesitamos dialogar en cada situación o análisis, y es lo que estamos proponiendo con esta mesa interinstitucional y multisectorial para encarar cada cosa desde el diálogo como primera medida”.

También dijo – en el mismo contexto - que el Consejo Consultivo propone ese diálogo porque “es una herramienta que se utilizará en el marco de la política pública, es lo que queremos dejar a las futuras generaciones. Queremos que sea un espacio de discusión de políticas públicas, pero no para hacer catarsis”.

El mandatario valoró haber lanzado la creación de una mesa multisectorial, que citó como “un órgano consultivo que teníamos pendiente, dejando en claro que es un espacio objetivo neutral y constructivo, sobre el que veníamos trabajando hace tiempo, y desligando a esto de utilizarla para gobernar o proyectar una candidatura”.

Y al ser consultado respecto a los análisis previstos pensando en las elecciones del año que viene, dijo que “hay muchísimo trabajo por delante ante esta situación de pandemia como para hablar de las elecciones del año que viene. No podemos perder tiempo en eso, cuando se nos está muriendo gente”.

SIEN

Al ser consultado respecto a la situación del Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén, SIEN, dijo que “la ministra de salud se está ocupando de la situación para hacer lo que sea necesario”.

Antes de finalizar la entrevista hizo un reconocimiento a los 17 infectados de coronavirus en ese organismo, “porque se contagiaron estando al frente para cuidar la salud de otros ciudadanos, y espero que se repongan pronto”, para cerrar su alocución diciendo “en cuanto a la institución, todo mi reconocimiento al SIEN por todo el trabajo que llevan adelante”.