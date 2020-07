¿Río Negro en default?

El gobierno de Arabela Carreras no pudo afrontar un pago de 10 millones de dólares

La provincia de Río Negro está en tratativas para llegar a un acuerdo con los bonistas tenedores de los Títulos de Deuda provinciales por U$S 300.000.000 con vencimiento en 2025 (conocido como Bono Plan Castello), bajo el complejo escenario local e internacional producto de la pandemia.

Si bien se ha logrado mantener un diálogo fluido con los inversores, manteniendo siempre la Provincia su voluntad de pago intacta, hasta el momento no se ha conseguido alcanzar un acuerdo con los acreedores.

La postura adoptada por la Provincia se encuentra en línea con los criterios y la estrategia correspondiente a las tratativas que viene llevando a cabo la Nación con los tenedores de sus bonos.

Desde el Frente de Todos el que se manifestó fue el legislador José Luis Berros. Mostró su preocupación por la situación económica y financiera de la provincia que quedó al borde del deafult.

“No nos gusta decir 'te lo dije', pero esto es lo que desde hace tiempo venimos señalando. Era una irresponsabilidad tomar deuda en dólares en momentos de crisis económica, política, con el solo fin de generar el impulso para ganar elecciones. Weretilneck quedó demostrado ha sido un mal administrador y Carreras sigue por el mismo camino, sin hacerse cargo de la crisis a la que están llevando a la provincia”, señaló Berros.

“Hace poco tiempo le aprobamos con responsabilidad un endeudamiento a la provincia para que pueda hacer frente a sus compromisos, pero parece que la plata se la gastan en otra cosa y no pueden afrontar los vencimientos. No es por la pandemia, con los números a la vista hubiéramos llegado igual a esta situación, hay un enorme desmanejo, mucha irresponsabilidad. Hoy debíamos pagar solo 10,5 millones de dólares y no lo pudimos hacer, imagínense cuando debamos hacer frente a toda la deuda que dejó irresponsablemente Weretilneck”, expresó el legislador

“Este mes están garantizado el pago de sueldos y aguinaldo, este último quizás desdoblado, gracias a la asistencia del gobierno nacional. Esperemos que el mes que viene puedan afrontar los compromisos, tanto salariales como de los proveedores. Lamentablemente Río Negro está en el camino del endeudamiento permanente, de ir a pedir soluciones a Buenos Aires”, concluyó Berros