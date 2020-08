Judiciales neuquinos están de paro hoy y mañana

"En el marco de las medidas de fuerza pactadas por la asamblea provincial virtual, SEJUN convoca a un paro de 48 horas atento a la no convocatoria oficial a una mesa de negociación paritaria, ni salarial, la no resolución del pedido al 100% del aguinaldo y el no pago de las contribuciones a nuestro ISSN! La lucha continua!!!". Así, con una acumulación de "no", el gremio judicial neuquino convocó al paro que se cumple por 48 horas, este jueves y viernes.

La medida puede causar daño, porque la Justicia estuvo trabajando a media máquina, prácticamente de feria, durante un largo período dentro de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Hace solo unas semanas que retornó a una actividad más cercana a la normalidad, pero todavía tiene atrasos que resolver en una innumerable cantidad de causas.

Además, la situación no es tranquila. Hay un incremento de crímenes notable en las últimas semanas, en una espiral ascendente con mayor nivel de violencia, que ha comenzado a preocupar a las autoridades políticas, pues la ciudadanía empieza a evidenciar su temor y enojo ante la inseguridad.

En este contexto, el paro de los judiciales no ayudará a resolver nada. Es posible que desde la autoridad del Poder Judicial, asentada en el Tribunal Superior de Justicia, se de una señal para que el gremio relativice o directamente desactive esta medida de fuerza.