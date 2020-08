Vacuna de Oxford: "Ningún voluntario tuvo complicación"

Pablo Berra tiene 54 años, nació en Lomás de Zamora, se crió en Santiago del Estero y hace 12 años vive en Sudáfrica. En medio de la búsqueda de la vacuna para el coronavirus, el argentino se postuló para participar junto a otros dos mil voluntarios, de un ensayo que investiga la Universidad británica de Oxford.

El 20 de julio, Berra se aplicó la primera vacuna y este lunes recibió la segunda y última inyección. Apenas terminó con el procedimiento en la clínica, el argentino habló en vivo con Afilados por AM550 La primera y 24/7 Noticias para contar su experiencia y sobre su estado de salud.

"Me acaban de dar la vacuna hace dos minutos y me dejaron salir para hablar con ustedes. Va todo muy bien, me piden que me quede un rato para ver si tengo alguna reacción. En el 100% de las personas ha generado anticuerpos y ninguna persona ha tenido complicaciones"