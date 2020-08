En Fernández Oro podrían faltar camas ante la emergencia

Se realizó la reunión del Comité de Crisis en Fernández Oro donde se abordaron dos problemas en simultáneo, por un lado, la cantidad de contagios que no cesa y por el otro, comenzó la faltante de camas para internación hospitalaria.

La directora del Hospital Mabel Raviola señaló que “en Fernández Oro hay circulación viral. Esto significa que el virus está en la ciudad y en todos sus ámbitos, y circula con nivel de propagación que pone en jaque las capacidades de respuesta de Salud”

Agregó que “desde el hospital se está dando respuesta con todo el equipo médico y de enfermería, asistiendo telefónicamente a los más de 130 aislados en sus domicilios y con revisación médica a los pacientes críticos con internación”

Pero advirtió que a este ritmo de propagación continua o si se contagia algún personal de Salud se pone en jaque el servicio.

“Elevé un pedido formal a Salud de Provincia por la faltante de camas, hoy por hoy, estamos derivando pacientes críticos que necesitan respiradores mecánicos y estamos alojando en el centro de aislamiento a pacientes que requieren de internación hospitalaria” manifestó.

Los datos actuales indican que hoy hay 36 casos activos. Son cuatro las personas en terapia intensiva, dos de ellas con respirador mecánico intramuscular y las otras dos con asistencia respiratoria a través de válvulas.

A partir de este panorama que describió la directora del hospital, el comité de crisis tomó medidas para contener los contagios. Se cumplirán hasta el 31 de agosto.

• Se restringe el horario de circulación de las personas. El horario tope será las 20 horas de lunes a sábados. Después de las 20 horas sólo podrá circular personal esencial y los delivery del rubro gastronómicos que cuenten con autorización de Comercio Municipal. Quedan exceptuados de la hora de cierre los locales gastronómicos, quienes podrán funcionar hasta las 23 horas, pero solo podrán ejercer las ventas mediante el servicio “puerta a puerta” con credencial habilitante municipal.

• Los domingos se restringen las posibilidades de circulación de gente. No estarán admitidas las salidas recreativas ni deportivas. Los comercios esenciales y no esenciales no abrirán sus puertas y habrá un fuerte operativo de control policial y de tránsito.

• Control de circulación vehicular en los accesos a la ciudad a partir de las 20 horas de este sábado y hasta las 07 de la mañana del lunes. Quedará cerrado el paso a personas de otra localidad o que no porten el permiso de circulación que indiquen que son personal esencial

• Se abrirá un nuevo Centro de Aislamiento en el edificio del CET Nº 27 que contará con 30 camas, triplicando el cupo de camas vigentes hasta hoy. El Centro de Aislamiento de calle Av. Cipolletti funcionará hasta que Salud lo determine. Luego se unificará la atención e internación de pacientes que requieren asistencia médica en el Centro de Aislamiento que se montará en el CET 27. Será en el ala de las aulas, cuenta con calefacción, cocina, duchas y sanitarios acordes para la cantidad de personas.