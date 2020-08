En Cipollettí sólo agregarán controles y elevarán las multas

Luego de un par de días de debate con su equipo de colaboradores, el intendente de Cipolletti Claudio Di Tella dio a conocer las medidas de restricción que empezarán a regir en la ciudad desde esta noche, con mayor cantidad de controles por parte de Gendarmería, Policía Federal, provincial y personal municipal. Los horarios de apertura de comercios se mantendrán como hasta ahora de lunes a sábado. En tanto que no se implementará la prohibición de circulación estipulada por Salud de provincia para los días domingo, y tampoco la salida por terminación de DNI.

De acuerdo a lo anunciado en 24/7 Canal de Noticias, en las distintas redes sociales del municipio como en la personal, Di Tella hizo una reseña de las nuevas medidas que se pondrán en práctica:

1– Refuerzo de controles con la participación de Gendarmería Nacional, policía de Río Negro, Policía Federal y Personal de Tránsito: especialmente de 23 a 6, horario en el que no se podrá circular.

2– Aumento en el valor de las multas de quienes no cumplan las normativas previstas dentro de la emergencia sanitaria: A) Por el no uso de barbijo en comercios o vía pública: pasa de $ 1.000 a $ 10.000; B) Circular fuera de las 23 (excepto personal esencial): de $ 100.000 a $ 250.000; C) Secuestros de vehículos por fuera de los horarios estipulados: $120.000; D) Reuniones sociales, juntadas o festejos: Desde $ 20.000 por persona hasta $ 250.000 al propietario del lugar de la reunión.

3– Horario de actividades comerciales y deportivas habilitadas a la fecha de lunes a sábados de 9 a 20 y hasta las 23 con tope de desalojo para bares, confiterias y restaurantes. Los domingos, la actividad comercial será de 8 a 14; Las actividades deportivas y recreacionales de los días domingos continuara de igual manera.

4– No habrá restricciones a la circulación de las personas por número de documento (por el momento).

El intendente cerró su comunicado pidiendo la colaboración de las vecinas y vecinos: "no desaprovechemos las oportunidades que la vida nos da. Colaboremos para no retroceder. Juntos saldremos de esta pandemia y de la cuarentena", instó Di Tella.