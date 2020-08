El mercado negro de armas crece, pero se “desarma” a los ciudadanos

“El que tiene unos pocos pesos, levanta rejas en su casa, no le alcanza para poner alarmas” contó a este diario un vecinalista de Cuenca XV, catalogado como uno de los barrios más violentos de la ciudad de Neuquén. Algunos hablan, incluso, de zona liberada. A varios kilómetros de esa barriada, hacia el norte, en dirección a Centenario, los vecinos hicieron un fondo común y colocaron alarmas para protegerse. “Parece mentira, pero en pandemia, con los comercios cerrados, entran directamente a tu casa. Nos ha pasado”, confiesa una vecina del barrio 192 Viviendas, de la Cooperativa Mercantiles. En las redes sociales, con pocos requisitos y entrando a grupos cerrados, por “21 luquitas” se consigue un fierro. En las armerías, hace 5 meses que está cerrado el RENAR que autoriza la tenencia de armas, por lo que poco y nada se compra. Muchos adquieren por menos requisitos y desde $5 mil los que son de aire comprimido: hay réplicas exactas de armas de fuego y muchos las usan sólo para asustar. Las mujeres, en cambio, eligen el gas pimienta: “No lástima, pero te defiende”, es el concepto recomendado en las armerías.

Una recorrida de este diario por el mercado legal neuquino donde se pueden adquirir armas, permite inferir lo siguiente: son tales los requisitos para poder comprar un arma, que quien logra la aprobación, claramente tiene un sentido de responsabilidad para poder portarla. “Acá no es problema el legal, quien compra con papeles no va a usar esa arma para cometer un delito”, aseguran en las armerías. “Al contrario, en Argentina se hace el revés: en el Congreso se pide desarmar al ciudadano, mientras el chorro se arma tranquilamente”, aseguran.

En efecto, con algunos grises en el medio, quienes buscan adquirir un arma -ya sea por seguridad personal o para caza- lo hacen como una inversión. “Últimamente hay más consultas, pero en general, las armas se trabajan bien porque se mantienen a precio dólar viejo, se pagan en pesos, pero a un dólar que equivale a $90”, explicó el referente de una armería neuquina. No obstante, explicó que tiene muy buena salida la industria nacional. “Hay demanda también por los productos de Bersa, las que más salen son calibre 380, 22 o 9 milímetros que puede rondar los 17 mil pesos en adelante. Pero también se advierte que hay gente que compra -suponemos que para amedrentar- armas del tipo de aire comprimido. Desde los 5 mil hasta los 25 mil se consiguen y la verdad, son muy buenas réplicas de armas de fuego”, explicaron en el comercio.

Pero claro, son tiempos de pandemia. Desde hace 5 meses que no funciona el organismo encargado de habilitar la tenencia. Por ende, se puede comprar, invertir, pero hasta tanto no se obtenga el certificado, no se puede retirar del local.

¿Qué se necesita para adquirir un arma?

Por Disposición 197/06, se especifica que toda persona que se presente al RENAR -en el caso de la ciudad de Neuquén en calle Santiago del Estero 135- debe cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar un certificado de aptitud física

Certificado de aptitud psíquica

Certificado de antecedentes

Certificado de idoneidad en el manejo de armas de fuego (se otorga en un polígono)

Comprobante de “medio de vida lícito"

Y estos certificados duran sólo 60 días, desde el momento de la emisión.

“Con todo este papelerío, una persona honesta no comprar armas en el mercado paralelo, por lo tanto, es muy claro: desarmando a la gente común no se baja la delincuencia”, confiaron en una de las armerías neuquinas. ¿Cuál es el perfil del comprador? se le preguntó. “Existe la inseguridad, y viene gente a comprar de cualquier edad. Muchas mujeres, que buscan armas más chicas y más livianas, por el tamaño de la mano. Pero en general, no son jovencitos, sino todos adultos y muy mayores”, explicó.

Por el contrario, en el mercado negro se consiguen las robadas y las caseras, tipo tumberas pero un poco más sofisticadas. Sin tantos requisitos como los del RENAR, con cierta insistencia y sorteando algunas preguntas se puede acceder a grupos cerrados, de compra-venta variada: generalmente todo allí es de dudosa procedencia, inclusive, las armas.

La inseguridad es un tema que en las últimas semanas comenzó a sonar más fuerte y de hecho, con fuerte eco entre los mismos funcionarios. No desapareció en pandemia, por el contrario, tomó nuevos modelos y en la mayoría de los casos, a través de hechos más violentos. Sin ir más lejos, el presidente Alberto Fernández dijo este viernes: “Vamos a dar batalla contra la inseguridad, no queremos hacernos los distraídos”.

En Neuquén, hace semanas que los vecinalistas vienen planteando las dificultades en sus barrios, en particular en el oeste de la capital de Vaca Muerta, donde el territorio se disputa por poder y por el narcomenudeo. Por su distribución geográfica y lineal, todo impacto en la ciudad de Neuquén replica en el cordón metropolitano, que incluye a Centenario y a Plottier. De allí la preocupación por un tema, que al igual que el Covid, viene mostrando su curva ascendente.