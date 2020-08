Menos del 10% de los contagios tiene nexo epidemiológico

Los contagios de coronavirus no paran de crecer en Río Negro y en Roca en particular la situación está peor que nunca. La ciudad encabeza la triste estadística de muertos en la provincia y desde anoche superó a Bariloche en cantidad de casos activos. Todo esto preocupa mucho y desde el sistema de salud cargaron la responsabilidad en los vecinos que no respetan los métodos de protección. Es que en los registros que maneja el equipo de epidemiología, menos del 10% de los contagios tiene relación estrecha con otro paciente infectado, el resto no tiene nexo.

El cirujano Sebastián Wilde es uno de los profesionales del hospital Francisco López Lima que brinda los informes de la situación en la ciudad y fue quien brindó un dato por demás importante a la hora de analizar como se comportan los vecinos de la ciudad y el por qué del pedido de responsabilidad que hace el personal de salud. "Cada vez menos casos tienen nexo epidemiológico confirmado", resaltó.

Hay 30 casos sin nexo epidemiológico, de esos 30 poniendo un promedio de 4 personas como contacto estrecho nos vamos a 130 aislados. Eso es lo que no podemos controlar y donde tenemos que hacer hincapié

En los números difundidos ayer, de los 33 casos nuevos (no coincidió el parte local con el provincial porque este arrastraba una diferencia del día anterior) apenas 3 tienen relación con otro paciente contagiado. "Hay 30 casos sin nexo epidemiológico, de esos 30 poniendo un promedio de 4 personas como contacto estrecho nos vamos a 130 aislados. Eso es lo que no podemos controlar y donde tenemos que hacer hincapié", enfatizó el profesional. Es que en vez de que sean los contactos estrechos los que manifiestan síntomas y positivizan el Covid, todos los días se suma una gran cantidad de personas al listado de aislados.

El profesional explicó que "una cosa es quien esté aislado de positivo, porque está dentro del margen, pero si esto sigue incrementándose es muy difícil" de poder controlar para el equipo que se encarga del seguimiento. Precisamente son ellos los que primero verifican si estas personas permanecen cumpliendo el aislamiento y son los que analizan si presentan síntomas compatibles con Covid-19.

Hasta anoche en la ciudad había 1.469 personas aisladas y los seguimientos de ellos como de los pacientes con internación domiciliaria, se hacen con equipos de profesionales en las ambulancias del hospital. Y otra problemática que planteó el cirujano, que cumple con tareas en el consultorio de casos respiratorios montado especialmente por la pandemia en la capilla, es que se reciben en la guardia muchos llamados por emergencias que satura el sistema.

En Roca hasta anoche había 395 casos activos, 38 muertos, y teniendo en cuenta los casos recuperados ya suma 1.236 personas contagiadas que fueron informadas desde que arrancó la pandemia.