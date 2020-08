Familias, peleas y violencia en pleno Parque Central

El sábado, con sol, y una cuarentena que permitía salidas por fuera del yugo estricto de las restricciones. Mucha gente en el Parque Central capitalino, muchas familias, y niños correteando. En el sector donde está el cenotafio y el monumento a Malvinas, se registró un incidente lamentable: dos hombres se trenzaron en una pelea, entre mujeres y chicos.

Alguien dijo que uno de ellos le había intentado robar el celular al otro. Pero después se afirmó que estaban peleándose primero con palabras, para pasar después a la agresión física. Lo cierto es que uno de ellos terminó en el suelo, con el otro pateando su cuerpo, sin mayores miramientos, todo matizado por gritos histéricos y gente que se arremolinaba.

"Yo no hice nada, llamen a la policía", gritaba el del piso, golpeado y dolorido, con voz angustiosa. La calma no llegaba, hasta que llegó la policía, en bicicleta. En el sector del Cenotafio, que recuerda a los mártires de otra pelea, más justa, más patriótica, el hombre, con un buzo negro, que había golpeado al otro en el piso, no se le achicó a la policía y respondió con voz fuerte los requerimientos de explicación y pedido de calma de los uniformados.

La tarde quedó bastante estropeada por el incidente, que no pasó de allí. La hipótesis más firme que pudo reconstruirse es la de un enfrentamiento entre vecinos, que venía de antes, y que explotó en el lugar menos conveniente.

Las familias se fueron dispersando, cada una para su casa, mientras la tarde empezaba a caer. Más de uno se fue comentando cómo la violencia nos tiene atrapados, sorda, invencible, en medio de tanta restricción, tanto "cuidado", tanta monserga desde los poderes del Estado.