Bomberos de Puente Cero están colgados a la luz

Los bomberos voluntarios del destacamento de Puente Cero, a unos 10 km de Cervantes realizan desde anoche una permanencia y están pidiendo que les mejoren las condiciones laborales.

Daniel Torres es uno de los bomberos, esta mañana expresó que se les envió una nota a la Comisión Directiva de Bomberos de Cervantes, explicándoles la situación. Señaló que” no tenemos edificio propio. Donde estamos tenemos una orden de desalo. No contamos con servicios básicos, como luz, gas, agua. No tenemos la indumentaria necesaria para realizar las diferentes intervenciones”.

Torres agregó que “los móviles del destacamento no están en condiciones de salir ante una emergencia. No se nos escucha. Sentimos total situación de abandono hacía nuestro personal. La totalidad de los bomberos está participando de la permanencia. Queremos que nos den respuestas y vamos a permanecer en el destacamento.

“Actualmente tenemos 4 estructurales y somos 14 bomberos, El camión cisterna que tenemos no funciona. Debemos cargar el camión con agua de red, no tenemos agua, luz estamos colgados.”, indicó

Pese a la precariedad del destacamento, Torres señaló que “está garantizada la prestación del servicio. Si tenemos que salir lo vamos a hacer, pero vamos a seguir con el reclamo hasta obtener respuestas.” finalizó.