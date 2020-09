Los 50 respiradores siguen trabados, ahora en ANMAT

Continúan trabados los 50 respiradores que compró la provincia de Río Negro en el mes de marzo, cuando iniciaba la pandemia. Hace unos días el ministro de salud, Fabián Zgaib reconoció que la aduana los mantiene retenidos. Incluso la propia gobernadora Arabela Carreras señaló que "estamos gestionando, acercándonos a la solución, hemos presentado toda la documentación respecto a esta compra. Demoró mucho en llegar porque tuvo un recorrido largo, finalmente llegó y nos piden gran cantidad de documentación, como aprobación de ANMAT y otras para poder retirar los elementos de la Aduana, estamos en esas gestiones y pidiendo ayuda a nivel nacional para agilizar este trámite".

Carreras señaló que “no todos los respiradores tienen el mismo reconocimiento en cuanto a requisitos que impone el Anmat, hay un trámite de homologación de estos respiradores”

Ayer el ministro de Salud, Fabián Zgaib, confirmó "nos falta un certificado de la empresa, de libre venta para la Comunidad Europea para terminar el trámite en la ANMAT", y "de ahí la Aduana los va a habilitar para entrar", sostuvo.

El trámite puede demorar unos días más. De manera que el ministro no pudo precisar cuándo estarán llegando esos respiradores a la provincia

En tanto el subsecretario de Salud de Nación, Alejandro Collia, señaló que "si fuera necesario el gobierno nacional podría enviar más equipos.

Quien se metió en el tema fue el legislador del FdT, José Luis Berros. Señaló que “cada vez que escucho alguna crítica de un profesional de la salud porque el ministro Zgaib no es médico, enseguida alguno justifica que es bueno en las gestiones y administración. Bueno, para muestra basta un botón, compró respiradores chinos por Mercado Libre que en Argentina aún no tenían en la ANMAT la trazabilidad correspondiente y encima le echó la culpa al gobierno nacional. En definitiva, no sabe de Salud y es un mal gestor y administrador, no sé por qué sigue”, finalizó