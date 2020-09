Vecinos y policías, enfrentados: una escena en Cutral Co

Una señora llevó la voz cantante. Mientras grababa el vídeo en su celular, increpaba a los policías. Esto ocurría ayer en Cutral Co, mientras la policía hacía cumplir la restricción de no circular después de las 18, y había gente que no aceptaba. La discusión fue por una chica a la que no se le permitía seguir en su auto.

Alrededor se juntó más gente. Uno invocó el artículo 14 de la Constitución. ¿Lo conocés, vos que sos oficial? le tiró al policía que comandaba el operativo, y que, a su vez, grababa en su propio celular lo que acontecía.

Noticias Relacionadas Bocinazo en protesta contra restricciones a la circulación

La escena que se muestra en el vídeo en esta nota, no fue la única de estas características en las distintas ciudades alcanzadas por el último decreto del gobierno de Omar Gutiérrez. La polémica se instaló, con eje en si está bien y fundamentado el hecho de restringir libertades consagradas por la Constitución y las Leyes, utilizando la excepción de una emergencia sanitaria.

Es una discusión vigente por estos días en la realidad argentina. La escena de Cutral Co se replica en otros ámbitos, pero no hace más que evidenciar que el debate existe, en medio de la pandemia, mientras está la certeza de que hay una enfermedad que nos corroe, y que, parece, no se limita al formato de un virus.