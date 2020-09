Volvía con su hijo recién operado y la retuvieron 2 horas en Junín

Las dos situaciones ocurrieron en Junín de los Andes, una localidad que aparecía invicta en los partes del comité de emergencia, hasta la semana pasada. Un hombre, proveniente de Roca, cruzó a nado el río Chimehuín para ver a su familia. Dio positivo y generó una oleada de Covid-19. Este miércoles el juez no permitió que la fiscalía lo acusara y lo liberó. El día anterior, un matrimonio viajaba desde Neuquén con su hijo recién operado, en un vehículo de la obra social provincial (ISSN) y la Policía los retuvo en el control durante 2 horas, aún cuando tenían la documentación para circular. Dos caras de la misma moneda, donde la única coincidencia por ahora, es que las redes sociales explotaron manifestando los usuarios bronca e impotencia.

«El Aquaman del río Chimehuin», como lo apodaron algunos vecinos de Junín de los Andes al hombre de Roca que cruzó el río para evadir los controles, quedó libre y generó malestar en la fiscalía. La decisión la tomó el juez Mariano Etcheto, quien adelantó la audiencia, dejando sin lugar a la fiscalía para la Formulación de Cargos, ya que había sido acusado y estaba detenido, por violar el Artículo 205 del Código Penal. “Aún no tiene el alta por haber contraído COVID-19 y de ese caso, se desprendieron otros 7”, se explicó desde la fiscalía. El hombre había llegado a Junín, proveniente de General Roca y evadió los controles del Puesto 1 sobre la Ruta Nacional 40, para ver a sus padres. Un familiar, lo denunció.

En la misma localidad, mostrando la otra cara de la misma moneda, una mamá vivió una odisea para llegar a su casa, proveniente de la ciudad de Neuquén. En las redes sociales, relató a través de un video, cómo fue demorado el vehículo de traslado -perteneciente a la obra social provincial, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén- durante dos horas.

La demora en el acceso a Junín de los Andes, retratada por Silvina Dobalo, mamá de Tobías.

Silvina Dobalo, junto a su marido y su hijo Tobías de 13 años, permanecieron dos horas en el control de ingreso a Junín de los Andes, cuando regresaban de Neuquén capital tras una intervención quirúrgica, realizada al adolescente. “Cuando llegamos al puesto de control de Junín, entregamos la documentación de los tres y el permiso de circulación del conductor de la ambulancia que nos transportaba. Pero pese a tener todo en regla, no nos permitieron seguir camino”, relató la mujer. “Después de casi una hora, mi marido se acercó para preguntar por qué no nos dejaban pasar, les explicó que Tobías estaba esperando, que necesitábamos llegar a casa para que descanse y tome su medicación, pero nada los inmutó”, relató.

Según contó Dobalo, los efectivos de la Policía respondieron que no podían autorizar el paso, hasta tanto no contar con una autorización de las autoridades de Zona Sanitaria IV. Todo eso sucedió durante dos horas, los demás vehículos circularon, pero la ambulancia tuvo que esperar a un costado de la ruta. La situación generó el malestar de la mujer, quien increpó a uno de los policías, y él le ordenó regresar al vehículo y no faltarle el respeto. “Con mucha bronca, empecé a filmar para que todos sepan cómo nos trataron”, dijo. Mirá el video acá:

Estas situaciones, donde se aplican criterios diferentes y muchas veces, sin medir consecuencias ni aplicar el más básico sentido común, es lo que atenta precisamente para el cumplimiento de la cuarentena. Esa misma cuarentena que piden respetar las autoridades, a través de las fuerzas de seguridad.