Renovar alquiler cuesta hasta 60% más caro en Neuquén

Pasan los días y crece la incertidumbre entre inquilinos y propietarios por el congelamiento y la nueva ley en la Argentina que rige desde el 1 de julio. A fin de mes vence el decreto que mantuvo los precios de los contratos, prorrogó las renovaciones y suspendió los desalojos. Y cómo están dadas las cosas, se espera que el Gobierno prorrogue esas medidas.

En Neuquén, la situación se torna cada vez más compleja. En la provincia que, vista desde afuera, seduce por la actividad petrolera y su proyección laboral, la realidad del ciudadano no coincide con el marketing superficial. Es por eso que, en www.mejorinformado.com se instaló un espacio para que todos puedan expresar y denunciar la situación actual que están viviendo.

”Conectados - Espacio de denuncia ciudadana” recibimos e investigamos las denuncias que nos envían nuestros lectores. Este es uno de los reclamos recibidos.

"Pago $16 mil de alquiler, comparto con un amigo el alquiler ya que es muy caro para mí solo. Por el DNU 360, se termina el contrato en septiembre, me quieren renovar ya que soy un inquilino que siempre cumplió. Pero me suben un 60% el alquiler. Redondeando pagaría $26 mil por mes. Las inmobiliarias piden para renovar, $ 26mil por mes de alquiler + 26 mil honorarios + 28 mil de desposito + la mitad del sellado en rentas. Son al rededor de $ 80mil pesos para no quedar en la calle. Son los precios que se manejan ahora en Neuquen Capital. Pedimos extender el DNU de inquilinos para juntar esa plata".